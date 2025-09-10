Kinijos ekonomika patiria spaudimą, metų defliacijai gilėjant

Kinijoje rugpjūtį, penktą mėnesį šiais metais užfiksuota metų defliacija, didžiausia per pusmetį, viršijusi prognozes, vyriausybei kovojant su vangiomis vidaus išlaidomis, kurias apmažino užsitęsęs didžiulės šalies nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis, didėjant iššūkiams, su kuriais susiduria šalies eksportas.
Kinijos vartotojų kainų indekso pokytis per metus keitėsi nuo nulinio liepą į minus 0,4 proc. rugpjūtį, vartojimui vien tik praėjusį mėnesį nei brangus, nei pigus, rodo nacionalinės statistikos tarnybos trečiadienį paskelbti duomenys.
Naujasis rodiklis pranoko agentūros „Bloomberg“ apklaustų analitikų ir ekonomikų prognozes, kurios pranašavo kuklesnę metų defliacija – 0,2 procento.
„Po kainų stabilizavimosi liepą, grįžimas į neigiamą teritoriją atspindi maisto kainų nepastovumą. Nors pastaruoju metu bazinė infliacija pakilo, tai daugiausia atspindi laikinus veiksnius, o ne reikšmingą pagrindinės pasiūlos ir paklausos disbalanso pagerėjimą“, – pažymėjo Kinijos ekonomistas iš „Capital Economics“.
„Dėl silpnos vidaus paklausos ir nuolatinio perteklinio pajėgumo abejojame, ar artimiausiu metu Kinijos defliacinė aplinka labai pagerės“, – pridūrė jis.
Oficialiais duomenimis, bazinė metų infliacija, skaičiuojama be maisto ir energijos kainų, spartėjo nuo 0,8 proc. liepą iki 0,9 proc. rugpjūtį, pasiekdama aukščiausią per pastaruosius 18 mėnesių lygį.
Didžiausioms Vakarų ekonomikoms grumiantis su infliacijos šmėkla, Kinijos lyderiai bando neutralizuoti stagnuojančių ar krentančių kainų poveikį. Defliacijos banga mažina investuotojų pasitikėjimą ir kelia grėsmę oficialiems Pekino planams užtikrinti ekonomikos augimą šiais maždaug 5 procentais.
Statistikos tarnyba taip pat pranešė, jog šalies pramonės produkcijos kainų indeksas praėjusį mėnesį buvo 2,9 proc. žemiau nei pernai rugpjūtį. Nors nuosmukis sumenko nuo 3,6 proc., buvo užfiksuotas jau 35-ą mėnesį iš eilės.
