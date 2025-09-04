Pekine – Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderių derybos

Trečiadienį Kim Jong Unas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kartu su Xi Jinpingu Pekine stebėjo didžiulį Kinijos karinės galios paradą, per kurį užsienio lyderiams buvo parodyti povandeniniai dronai, didžiulės raketos ir lazeriniai ginklai.
Kinija yra svarbiausia Šiaurės Korėjos sąjungininkė, užmezgusi santykius su Pchenjanu per kruviną Korėjos karą praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį.
Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Kim Jong Unas ir Xi Jinpingas susitiko derybų Pekino Didžiojoje Liaudies salėje.
Anksčiau Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos bus „išsamus pasikeitimas nuomonėmis apie Kinijos ir KLDR santykius ir bendrus interesus“. Pranešime pavartotas Šiaurės Korėjos akronimas.
„Kinija nori bendradarbiauti su KLDR, kad sustiprintų strateginę komunikaciją (...) gilintų keitimąsi patirtimi valdymo srityje“, – sakė atstovas spaudai Guo Jiakunas.
Kim Jong Unas antradienį atvyko į Pekiną kartu su dukra Kim Ju Ae. Tai antra per šešerius metus jo kelionė į užsienį ir pirmoji nuo 2019 m. į Kiniją. Jo dalyvavimas parade buvo pirmas kartas, kai jis buvo pastebėtas kartu su Xi Jinpingu ir V. Putinu tame pačiame renginyje.
Maždaug nuo 2018 m. Kim Jong Unas trumpai dalyvavo aukšto lygio tarptautinėje diplomatijoje, kai kelis kartus susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir tuometiniu Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu. Tačiau jis pasitraukė iš pasaulinės scenos, kai 2019 m. Hanojuje žlugo aukščiausiojo lygio susitikimas su D. Trumpu.
Istoriškai Pekinas teikia diplomatinę, ekonominę ir politinę paramą uždarai Šiaurės Korėjai, šaliai iki šiol taikomos griežtos tarptautinės sankcijos.
