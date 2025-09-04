Prekės iš „Temu“ pasieks greičiau? Štai kas keičiasi

Pietų Kinijos paštas teigia, kad Čongčingo miestas greitai tapo strateginiu Kinijos prekybos tinklo centru, o jo modelis, jei ir toliau bus sėkmingas, galėtų įkvėpti vyriausybę imtis panašių investicijų šalies vakaruose. Kasdien Čongčingas tvarko šimtus siuntų, jungiančių Pietryčių Azijos šalis, tokias kaip Vietnamas ir Singapūras, su Europa, įskaitant Vokietiją ir Lenkiją, naudodamas greituosius traukinius.
Trumpesnis pristatymo laikas
Pristatymo laikas sausumos keliais yra 10–20 dienų trumpesnis nei pristatymas laivais. 2023 m. pradėjus veikti ASEAN greitajam traukiniui, prekių gabenimo laikas tarp Hanojaus ir Čongčingo sutrumpėjo iki vos penkių dienų, o iš ten prekės į Europą bus pristatomos per mažiau nei dvi savaites.
Kai kurie apžvalgininkai teigia, jog Kinijos sprendimas pasirinkti Čongčingo miestą yra ne tik logistinis, bet ir geopolitinis. Prekybos karas tarp Kinijos ir JAV parodė, kad Kinijai yra per daug pavojinga būti priklausomai nuo Vakarų įtaką turinčių tarptautinių jūros kelių, tokių kaip Sueco kanalas, Hormūzo ir Malakos sąsiauriai.
Kelionė per Rusiją taip pat tapo rizikingesnė dėl tebevykstančio karo Ukrainoje ir kai kurių Kinijos krovinių konfiskavimo 2023 m.
Siekdama išvengti nesaugių kelių, Kinija pradėjo kelio per Kazachstaną ir Kaspijos jūrą statybas. Tiesa, neišvengiama sunkumų, susijusių su muitinės procedūrų vilkinimu, didelėmis išlaidomis bei prasta infrastruktūra.
Pirkėjai ne kartą skundėsi, kad siuntos iš tokių parduotuvių kaip „Temu“ neretai keliauja savaites, o kartais – net ir mėnesį.
