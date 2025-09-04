Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Prekės iš „Temu“ pasieks greičiau? Štai kas keičiasi

2025-09-04 11:58 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 11:58

Kinija vykdo alternatyvių geležinkelio kelių statybas, kurie padės prekėms iš Kinijos (įskaitant ir tokias lietuvių pamėgtas prekyvietes, kaip „Temu“ ar „AliExpress“, jeigu šios nuspręstų sandėliuoti daugiau prekių Europoje) Europą pasiekti daug greičiau, praneša „Euronews“. 

Prekės iš „Temu“ pasieks greičiau? Štai kas keičiasi (nuotr. SCANPIX)

Kinija vykdo alternatyvių geležinkelio kelių statybas, kurie padės prekėms iš Kinijos (įskaitant ir tokias lietuvių pamėgtas prekyvietes, kaip „Temu“ ar „AliExpress“, jeigu šios nuspręstų sandėliuoti daugiau prekių Europoje) Europą pasiekti daug greičiau, praneša „Euronews“. 

REKLAMA
0

Pietų Kinijos paštas teigia, kad Čongčingo miestas greitai tapo strateginiu Kinijos prekybos tinklo centru, o jo modelis, jei ir toliau bus sėkmingas, galėtų įkvėpti vyriausybę imtis panašių investicijų šalies vakaruose. Kasdien Čongčingas tvarko šimtus siuntų, jungiančių Pietryčių Azijos šalis, tokias kaip Vietnamas ir Singapūras, su Europa, įskaitant Vokietiją ir Lenkiją, naudodamas greituosius traukinius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpesnis pristatymo laikas

Pristatymo laikas sausumos keliais yra 10–20 dienų trumpesnis nei pristatymas laivais. 2023 m. pradėjus veikti ASEAN greitajam traukiniui, prekių gabenimo laikas tarp Hanojaus ir Čongčingo sutrumpėjo iki vos penkių dienų, o iš ten prekės į Europą bus pristatomos per mažiau nei dvi savaites.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie apžvalgininkai teigia, jog Kinijos sprendimas pasirinkti Čongčingo miestą yra ne tik logistinis, bet ir geopolitinis. Prekybos karas tarp Kinijos ir JAV parodė, kad Kinijai yra per daug pavojinga būti priklausomai nuo Vakarų įtaką turinčių tarptautinių jūros kelių, tokių kaip Sueco kanalas, Hormūzo ir Malakos sąsiauriai.

REKLAMA

Kelionė per Rusiją taip pat tapo rizikingesnė dėl tebevykstančio karo Ukrainoje ir kai kurių Kinijos krovinių konfiskavimo 2023 m.

Siekdama išvengti nesaugių kelių, Kinija pradėjo kelio per Kazachstaną ir Kaspijos jūrą statybas. Tiesa, neišvengiama sunkumų, susijusių su muitinės procedūrų vilkinimu, didelėmis išlaidomis bei prasta infrastruktūra.

Pirkėjai ne kartą skundėsi, kad siuntos iš tokių parduotuvių kaip „Temu“ neretai keliauja savaites, o kartais – net ir mėnesį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų