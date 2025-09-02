Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija ir Kinija pasirašė susitarimą dėl dujotiekio „Sibiro galia 2“ (

2025-09-02 11:20 / šaltinis: BNS
2025-09-02 11:20

Rusų energetikos milžinė „Gazprom“ ir kinų valstybinė kompanija CNPC antradienį pasirašė įpareigojantį susitarimą dėl dujotiekio „Sibiro galia 2“, kuriuo dujos iš Rusijos Jamalo telkinių per Mongoliją į Kiniją bus tiekiamos 30 metų, statybos, pranešė „Gazprom“ generalinis direktorius Aleksejus Mileris.

Xi Jinpingas ir V. Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.

Sandoris buvo ilgai atidėliojamas dėl sunkių derybų dėl kainų ir kiekio. Tikimasi, kad naujuoju maršrutu bus tiekiama 50 mlrd. kubinių metrų per metus.

Maskva ir Pekinas taip pat susitarė padidinti tiekimą esama linija „Sibiro galia“ nuo 38 iki 44 mlrd. kubinių metrų per metus. A. Mileris apie tai paskelbė po trišalių Rusijos, Kinijos ir Mongolijos delegacijų derybų Pekine.

„Tai bus didžiausias, ambicingiausias ir daugiausiai kapitalo reikalaujantis dujų projektas pasaulyje“, – sakė jis.

Susitarimas pasirašytas po Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimų su kinų lyderiu Xi Jinpingu per vizitą Kinijoje, kur abi šalys pasirašė daugiau kaip 20 bendradarbiavimo susitarimų energetikos, technologijų ir kituose sektoriuose, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Kaip rašo leidinys „The Wall Street Journal“, Pekinas po apstojusių derybų vėl susidomėjo dujotiekiu po to, kai šių metų pradžioje Izraelio ir Irano konfliktas sukėlė pasaulinį energetinį nestabilumą.

Kinija tebėra labai svarbi Rusijos ekonominė atrama, Pekinui toliau perkant naftą ir tiekiant dvejopo naudojimo technologijas, nors jis pats teigia esąs neutralus Maskvos karo prieš Ukrainą klausimu.

