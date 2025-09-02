Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iki savaitės pabaigos planuojama baigti kelių į pasienio punktus stiprinimą

2025-09-02 08:53 / šaltinis: BNS
2025-09-02 08:53

Kariuomenė planuoja iki šios savaitės pabaigos baigti privažiavimo kelių į pasienio punktus Rusijos ir Baltarusijos pasienyje stiprinimą.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Kariuomenė planuoja iki šios savaitės pabaigos baigti privažiavimo kelių į pasienio punktus Rusijos ir Baltarusijos pasienyje stiprinimą.

1

„Planuojama, kad iki šios savaitės galo visi likę punktai, kurie yra suplanuoti, tai yra 19, bus sustiprinti“, – antradienį LRT radijui sakė kariuomenės Gynybos štabo atstovas majoras Arnoldas Anelauskas.

Šiuo metu kontrmobilumo priemonės išdėstytos dešimtyje pasienio punktų.

Sustiprinimui naudojami vadinamieji drakono dantys, kurie dar sujungiami specialiais lynais.

„Drakono dantys nepatogumų gyventojams nesukels, nes kliūtys įrengtos tik ant nenaudojamų kelių, kurios yra pasienio kontrolės punktuose. O naudojamuose (keliuose – BNS) priemonės bus išdėstytos taip, kad būtų lengvai pasiekiamos ir nekeltų nepatogumų“, – teigė majoras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas tvirtino, kad minėtos priemonės negali niekaip trikdyti nei gyventojų, nei specialiųjų tarnybų veiklos, nes užtverti keliai veda į Rusiją ir Baltarusiją.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę kariuomenė, stiprindama sienos apsaugą, įrengė užtvarus ant nenaudojamų kelių ties pasienio kontrolės punktais su Rusija ir Baltarusija.

Tokios priemonės jau įrengtos nenaudojamuose Šumsko, Lavoriškių, Raigardo, Latežerio pasienio kontrolės punktuose su Baltarusija, taip pat nenaudojamame Romaniškių pasienio kontrolės punkte su Rusija ir kai kuriose kitose vietovėse.

Pasak kariuomenės, nenaudojamų kelių pravažumo ties pasienio kontrolės punktais apribojimo darbai yra planiniai, tai – dalis būsimosios Baltijos gynybos linijos – ilgalaikio  visų Baltijos šalių ir Lenkijos priemonių plano, mažinančio sausumos invazijos grėsmę ir apribojančių galimus priešiškų valstybių veiksmus sausumoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Vaikšnoras apie „Zapad“ pratybas ir daugiau – paaiškino, kada Lietuva pereitų į mobilizacijos fazę (58)

