Vokiečių generolas apie „Zapad 2025“: puolimo ženklų nematome, bet būsime pasiruošę

Generolas pabrėžė, kad nors kol kas nėra jokių ženklų apie planuojamą puolimą, sąjungininkai privalo išlikti budrūs, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Neturime jokių požymių, kad po pratybų priedanga būtų rengiamas puolimas. Tačiau būsime budrūs – ne tik Vokietijos ginkluotosios pajėgos, bet ir visa NATO“, – sakė C. Breueris.
Baltijos šalys ir Lenkija ruošiasi pratyboms
Artėjant bendroms Rusijos ir Baltarusijos pratyboms „Zapad 2025“, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pranešė, kad Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus sutelkta apie 40 tūkst. karių.
Lietuva taip pat įvedė apribojimus daliai savo oro erdvės, ruošiantis šioms pratyboms.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad šių metų „Zapad 2025“ pratybos bus 2–3 kartus mažesnio masto nei 2021 m., prieš Rusijos visapusišką agresiją prieš Ukrainą.
