  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vokiečių generolas apie „Zapad 2025“: puolimo ženklų nematome, bet būsime pasiruošę

2025-09-01 16:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 16:11

Vokietijos generolas Carstenas Breueris ramina, kad šiuo metu nėra požymių, jog Rusija ruoštųsi pulti NATO prisidengdama pratybomis „Zapad 2025“. Visgi sąjungininkai ragina išlikti budriems, nes jau po dviejų savaičių prasidės didelio masto Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos, per kurias Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus sutelkta apie 40 tūkst. karių.

Vokiečių generolas apie „Zapad 2025“: puolimo ženklų nematome, bet būsime pasiruošę (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos generolas Carstenas Breueris ramina, kad šiuo metu nėra požymių, jog Rusija ruoštųsi pulti NATO prisidengdama pratybomis „Zapad 2025". Visgi sąjungininkai ragina išlikti budriems, nes jau po dviejų savaičių prasidės didelio masto Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos, per kurias Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus sutelkta apie 40 tūkst. karių.

2

Generolas pabrėžė, kad nors kol kas nėra jokių ženklų apie planuojamą puolimą, sąjungininkai privalo išlikti budrūs, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Neturime jokių požymių, kad po pratybų priedanga būtų rengiamas puolimas. Tačiau būsime budrūs – ne tik Vokietijos ginkluotosios pajėgos, bet ir visa NATO“, – sakė C. Breueris.

Baltijos šalys ir Lenkija ruošiasi pratyboms

Artėjant bendroms Rusijos ir Baltarusijos pratyboms „Zapad 2025“, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pranešė, kad Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus sutelkta apie 40 tūkst. karių.

Lietuva taip pat įvedė apribojimus daliai savo oro erdvės, ruošiantis šioms pratyboms.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad šių metų „Zapad 2025“ pratybos bus 2–3 kartus mažesnio masto nei 2021 m., prieš Rusijos visapusišką agresiją prieš Ukrainą.

