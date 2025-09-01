Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę“: Ukraina įvertino Putino vizitą Kinijoje

2025-09-01 19:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 19:32

Rusijai nepavyko primesti Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) šalims narėms savo pozicijos dėl karo Ukrainoje. Tai yra nesėkmė Maskvai.

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
14

Rusijai nepavyko primesti Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) šalims narėms savo pozicijos dėl karo Ukrainoje. Tai yra nesėkmė Maskvai.

REKLAMA
18

Tai feisbuke pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija, ją cituoja „RBC-Ukraine“.

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas

Ukrainos užsienio reikalų ministerija sureagavo į tai, kad ŠBO viršūnių susitikimo, vykusio  baigiamojoje deklaracijoje nebuvo paminėtas Rusijos karas su Ukraina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Stebina, kad didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo laikų agresyvus karas Europoje nebuvo paminėtas tokiame svarbiame, fundamentaliame dokumente, nors jame paminėta daug kitų karų, teroro aktų ir įvykių pasaulyje“, – pabrėžė ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

„Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę“

Taip pat deklaracijoje buvo paminėta, kad be teisingo Rusijos agresijos užbaigimo negalima kalbėti apie globalų vystymąsi, tarptautinę taiką ir saugumą, Jungtinių Tautų chartijos laikymąsi ir lygiateisį prekybos santykių vystymą.

REKLAMA

„Tai, kad ŠBO viršūnių susitikimo deklaracijoje nepaminėtas Rusijos karas Ukrainoje, rodo, kad Maskvos diplomatinės pastangos žlugo. Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę bandydamas pateikti pasaulį kaip susiskaldžiusį vertinant Rusijos agresiją prieš Ukrainą, primesti nuomonę, kad valstybės už Europos ir Šiaurės Amerikos ribų palankiai vertina Rusijos agresijos priežastis, pasekmes ir jos karo su Ukraina pabaigos būdus“, – atkreipė dėmesį ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Maskvai nepavyko suvienodinti ŠBO šalių nacionalinių požiūrių į bendrą poziciją, kuri tiktų Kremliui.

Be to, Užsienio reikalų ministerija paragino Kiniją aktyviau dalyvauti siekiant taikos Ukrainoje.

Kiti ŠBO susitikimo nutarimai

ŠBO viršūnių susitikimo baigiamojoje deklaracijoje minimi JAV ir Izraelio smūgiai Iranui.

Be to, ŠBO šalys pasisakė prieš iniciatyvą įvesti sankcijas Teheranui už bandymą sukurti branduolinį ginklą. Tačiau Rusijos karas su Ukraina visiškai neminimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: netoli Putino rūmų – gaisras, kurį sukėlė Ukrainos dronų nuolaužos (9)
Jungtinės Tautos (nuotr. SCANPIX)
JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl naujausių Rusijos smūgių Ukrainoje (5)
Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Witkoffas Maskvoje sukėlė chaosą – Putino pasiūlymų taip ir neišgirdo (12)
Putinas greičiausiai nesutiks su Zelenskiu: įvardijo 2 svarbias priežastis (nuotr. SCANPIX)
Putinas greičiausiai nesusitiks su Zelenskiu: įvardijo 2 svarbias priežastis (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ką jūs čia b1et nusišnekat
Ką jūs čia b1et nusišnekat
2025-09-01 19:41
Ukrainos ten niekas nepaminėjo, nes visiem ant jos nusišikt.
Atsakyti
Mm
Mm
2025-09-01 20:00
Pergalė,kad Ukraina visai nepaminėta?Juokdariai
Atsakyti
nu
nu
2025-09-01 20:00
krapai ''skaldo'' anekdotus,patys verkdami nuo rusų smūgių....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų