„Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę“: Ukraina įvertino Putino vizitą Kinijoje

Ukrainos užsienio reikalų ministerija sureagavo į tai, kad ŠBO viršūnių susitikimo, vykusio baigiamojoje deklaracijoje nebuvo paminėtas Rusijos karas su Ukraina.
„Stebina, kad didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo laikų agresyvus karas Europoje nebuvo paminėtas tokiame svarbiame, fundamentaliame dokumente, nors jame paminėta daug kitų karų, teroro aktų ir įvykių pasaulyje“, – pabrėžė ministerija.
„Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę“
Taip pat deklaracijoje buvo paminėta, kad be teisingo Rusijos agresijos užbaigimo negalima kalbėti apie globalų vystymąsi, tarptautinę taiką ir saugumą, Jungtinių Tautų chartijos laikymąsi ir lygiateisį prekybos santykių vystymą.
„Tai, kad ŠBO viršūnių susitikimo deklaracijoje nepaminėtas Rusijos karas Ukrainoje, rodo, kad Maskvos diplomatinės pastangos žlugo. Kremlius patyrė dar vieną nesėkmę bandydamas pateikti pasaulį kaip susiskaldžiusį vertinant Rusijos agresiją prieš Ukrainą, primesti nuomonę, kad valstybės už Europos ir Šiaurės Amerikos ribų palankiai vertina Rusijos agresijos priežastis, pasekmes ir jos karo su Ukraina pabaigos būdus“, – atkreipė dėmesį ministerija.
Maskvai nepavyko suvienodinti ŠBO šalių nacionalinių požiūrių į bendrą poziciją, kuri tiktų Kremliui.
Be to, Užsienio reikalų ministerija paragino Kiniją aktyviau dalyvauti siekiant taikos Ukrainoje.
Kiti ŠBO susitikimo nutarimai
ŠBO viršūnių susitikimo baigiamojoje deklaracijoje minimi JAV ir Izraelio smūgiai Iranui.
Be to, ŠBO šalys pasisakė prieš iniciatyvą įvesti sankcijas Teheranui už bandymą sukurti branduolinį ginklą. Tačiau Rusijos karas su Ukraina visiškai neminimas.
