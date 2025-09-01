Vokietijoje – šiurpus nusikaltimas: po traukiniu nustumta ukrainietė

Auką, identifikuotą kaip Lianą, partrenkė apie 100 kilometrų per valandą greičiu važiavęs traukinys. Mergina žuvo po to, kai ją ant bėgių pastūmė 31 metų Irako pilietis.
Iš pradžių policija vyro nesulaikė, nes jis parodė merginos kūną. Tačiau vėliau DNR tyrimai atskleidė jo pirštų atspaudus ant jos peties, todėl tyrėjai padarė išvadą, kad mergina buvo stipriai sugriebta.
Vyras sirgo šizofrenija
Vokietijos pareigūnai teigė, kad įtariamasis turėjo alkoholio kraujyje ir sirgo šizofrenija. Jis paguldytas į psichiatrijos ligoninę, jam pareikšti įtarimai dėl netyčinio nužudymo.
Prokurorai pabrėžė, kad nėra įrodymų, jog įtariamasis ir auka buvo pažįstami. Tyrėjai taip pat nustatė, kad Irako pilietis Vokietijoje gyveno kelerius metus, nors jo prašymas suteikti prieglobstį buvo atmestas ir jam buvo išduotas deportacijos orderis.
Liana 2022 m. kartu su tėvais ir dviem jaunesniaisiais broliais pabėgo iš Mariupolio. Vokietijoje ji mokėsi dantų gydytojo padėjėjos specialybės. Po jos mirties vietos bendruomenė surengė aukų rinkimo akciją laidotuvių išlaidoms padengti.
2025 m. birželio mėn. Vokietijoje gyveno apie 1,2 mln. ukrainiečių pabėgėlių – tai didžiausias skaičius iš visų ES šalių.
