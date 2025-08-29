Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Vokietijoje registruotų bedarbių skaičius pirmąkart per daugiau nei dešimtmetį viršijo 3 milijonus

2025-08-29 14:53 / šaltinis: BNS
2025-08-29 14:53

Vokietijoje oficialiai registruotų nedarbių skaičius šį mėnesį pirmąkart per daugiau nei dešimtmetį viršijo 3 mln., rodo Federalinės užimtumo agentūros penktadienį paskelbti duomenys.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijoje oficialiai registruotų nedarbių skaičius šį mėnesį pirmąkart per daugiau nei dešimtmetį viršijo 3 mln., rodo Federalinės užimtumo agentūros penktadienį paskelbti duomenys.

0

Per pastarąjį mėnesį registruotų bedarbių didžiausioje Europos ekonomikoje padaugėjo 46 tūkst. iki 3,025 mln., o tai – daugiausiai nuo 2015-ųjų vasario.

Nedarbo lygis pakilo nuo 6,3 proc. iki 6,4 procento.

Tarnybos vadovė Andrea Nahles pabrėžė, jog tokie duomenys atspindi silpną Vokietijos gamintojų padėtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai svarbus Vokietijos ekonomikos variklis“, – sakė ji ir pridūrė, kad sektorius šiuo metu „silpsta“.

Dėl didelių energijos kainų ir vis aršesnės konkurencijos su Kinija Vokietijos gamintojai sunkiai laikėsi dar ir prieš tai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas) pastatė naujas muitų sienas.

