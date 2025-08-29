Vokietijoje registruotų bedarbių skaičius pirmąkart per daugiau nei dešimtmetį viršijo 3 milijonus

Per pastarąjį mėnesį registruotų bedarbių didžiausioje Europos ekonomikoje padaugėjo 46 tūkst. iki 3,025 mln., o tai – daugiausiai nuo 2015-ųjų vasario.
Nedarbo lygis pakilo nuo 6,3 proc. iki 6,4 procento.
Tarnybos vadovė Andrea Nahles pabrėžė, jog tokie duomenys atspindi silpną Vokietijos gamintojų padėtį.
„Tai svarbus Vokietijos ekonomikos variklis“, – sakė ji ir pridūrė, kad sektorius šiuo metu „silpsta“.
Dėl didelių energijos kainų ir vis aršesnės konkurencijos su Kinija Vokietijos gamintojai sunkiai laikėsi dar ir prieš tai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas) pastatė naujas muitų sienas.
