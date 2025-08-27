Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Mokslo metai Europoje: kodėl vieni į klases grįžta anksčiau, kiti vėliau?

2025-08-27 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 10:00

Nors daugelyje Europos šalių mokslo metai prasideda rugsėjį, skirtingose valstybėse ši riba atrodo vis kitaip. Vokietijoje diskusijas kaitina federalinių žemių nesutarimai dėl vasaros atostogų grafiko, o Latvijoje šeimos kalba apie išaugusias finansines išlaidas naujųjų mokslo metų pradžiai.

Mokslo metai Europoje: kodėl vieni į klases grįžta anksčiau, kiti vėliau? (nuotr. SCANPIX)

Nors daugelyje Europos šalių mokslo metai prasideda rugsėjį, skirtingose valstybėse ši riba atrodo vis kitaip. Vokietijoje diskusijas kaitina federalinių žemių nesutarimai dėl vasaros atostogų grafiko, o Latvijoje šeimos kalba apie išaugusias finansines išlaidas naujųjų mokslo metų pradžiai.

0

Vokietijos 16 federalinių žemių įsivėlė į aršią diskusiją dėl vasaros atostogų laiko. Kritikos sulaukė dvi pietinės žemės – Bavarija ir Badenas-Viurtembergas.

Joms metamas kaltinimas nuolat užsiimant vėliausią ir patogiausią laikotarpį – nuo liepos pabaigos ar rugpjūčio pradžios iki rugsėjo vidurio.

Tuo tarpu kitos federalinės žemės yra priverstos „dalytis“ mokyklų atostogomis pagal rotacijos sistemą, pagal kurią tam tikras atostogų laikotarpis prasideda jau birželio mėnesį, o į mokyklą grįžtama rugpjūčio pradžioje, rašo „The Guardian“.

Ši sistema buvo įvesta siekiant sumažinti atostogų metu susidarančias spūstis keliuose, geležinkeliuose ir oro uostuose, taip pat užtikrinti, kad vidaus turizmo pramonė galėtų pasinaudoti kuo ilgesniu sezonu. Ji persvarstoma kas penkerius metus.

„Šiaurės Reinas-Vestfalija taip pat norėtų, kad atostogos prasidėtų vėliau“, – sakė žemės švietimo ministrė Dorothee Feller, kritikuodama esamą sistemą.

Panašiai pasisako ir kiti ministrai, kurie ragina sukurti „modernesnę ir teisingesnę“ tvarką.

Latvijoje rugsėjis yra brangus mėnuo šeimoms

Kol Vokietija ginčijasi dėl grafikų, Latvijoje ir Lenkijoje mokslo metai visiems aiškūs – jie prasideda rugsėjo 1 d.

Lenkijoje mokslo metai tęsis iki birželio 26 d. – kitos vasaros atostogos prasidės birželio 27 d. ir tęsis iki rugpjūčio 31 d., rašo „Onet“.

Tačiau Latvijos šeimoms naujieji mokslo metai yra nemažas finansinis krūvis.

2025 m. liepą atlikta „Norstat“ apklausa parodė, kad beveik 60 proc. tėvų vieno vaiko paruošimui mokyklai turi išleisti bent 250 eurų.

Daugeliui tai sunkiai pakeliama suma. Trečdalis apklaustųjų galėjo skirti tik iki 100 eurų, dar 35 proc. – iki 250 eurų. Tik nedidelė dalis (12 proc.) planavo didesnes išlaidas.

Kaina yra svarbiausias kriterijus renkantis mokyklines prekes (42 proc.), o kokybę prioritetu įvardijo 30 proc. vos šešiolika procentų tėvų pirmenybę teikė vaikų pageidavimams, rašo LSM.

„Mokslo metų pradžia ne visada kupina vien džiaugsmo, daugelį šeimų ji užklumpa kaip emocinės ir finansinės įtampos laikotarpis“, – sakė „Norstat Latvija“ vadovė Linda Ezera.

