Lenkijos prezidentas nepasirašė įstatymo pataisos dėl pagalbos ukrainiečiams pratęsimo

K. Nawrockis paaiškino savo sprendimą, teigdamas, kad pagalbos programa „800+“ turėtų būti teikiama tik tiems ukrainiečiams, kurie dirba Lenkijoje.
„Įstatyme dėl pagalbos Ukrainos piliečiams, kurį gavau, nėra pataisų, kurios buvo viešai svarstomos. Aš nepakeičiau savo nuomonės ir ketinu vykdyti savo įsipareigojimus. Manau, kad 800+ išmoką (800 zlotų arba 188 eurų dydžio – red.) turėtų gauti tik tie ukrainiečiai, kurie stengiasi dirbti Lenkijoje“, – pabrėžė K. Nawrockis.
Anksčiau, vykstant įstatymo svarstymui, partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) deputatai siūlė susieti 800+ išmoką ukrainiečiams su įsidarbinimu ar verslo veikla Lenkijoje ir sugriežtinti reikalavimus Lenkijos pilietybei gauti. Jų pasiūlymas nebuvo priimtas.
Įstatymo dėl pagalbos Ukrainos piliečiams karo metu pakeitimais turėjo būti pratęsta laikina apsauga nuo karo bėgantiems ukrainiečiams iki 2026 m. kovo 4 d. Jame taip pat patikslintos 800+ paramos gavimo sąlygos, įskaitant išmokas vaikams, kurie baigia vidurinę mokyklą nesulaukę 18 metų ir tęsia mokslą aukštosiose mokyklose arba profesiniuose kursuose.
Netrukus po veto Lenkijos šeimos ir socialinės politikos ministrė Agnieszka Dziemianowicz-Bak pasipiktino sprendimu, teigdama, kad ši parama skiriama vaikams ir kad tėvai turėtų gauti paramą netikėto nedarbo atveju.
„800+ yra lėšos vaikams. Vaikams, kurie nėra atsakingi už tai, ar jų mama turi darbą, ar ką tik jį prarado, ar rūpinasi sergančia močiute, ar naujagimiu“, – rašė ji pirmadienį socialiniame tinkle „X“, pridurdama, kad žmogus neturėtų būti baudžiamas už tai, jog prarado darbą.
„Banderos simbolika“
Taip pat K. Nawrockis pirmadienį paskelbė teisėkūros iniciatyvą, kuria siekiama „Banderos simbolius“ Baudžiamajame kodekse prilyginti nacistinei ir komunistinei simbolikai.
„Siekdami pasipriešinti Rusijos propagandai ir kurti Lenkijos bei Ukrainos santykius tikros partnerystės, abipusės pagarbos ir jautrumo pagrindu, manau, kad į įstatymo projektą turėtume įtraukti aiškų šūkį: „Stop banderizmui“, o Baudžiamajame kodekse „Banderos simbolius“ prilyginti Vokietijos nacionalsocializmo, plačiai žinomo kaip nacizmas, ir sovietinio komunizmo simbolikai, taip pat pataisyti įstatymą dėl Tautos atminties instituto – Nusikaltimų lenkų tautai tyrimo komisijos dėl OUN-UPA nusikaltimų“, – sakė Lenkijos prezidentas.
Jis pridūrė, kad šie sprendimai tarnauja lenkų tautinės bendruomenės interesams ir geriems santykiams su Ukraina, kurie turėtų būti grindžiami teisingumu, tiesa ir pasipriešinimu Rusijos propagandai.
K. Nawrockis taip pat pareiškė, kad pagal prezidento projektą pilietybės suteikimo procesas būtų pratęstas nuo 3 iki 10 metų, o bausmės už neteisėtą sienos kirtimą – padidintos iki 5 metų kalėjimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!