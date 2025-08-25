Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lenkijos prezidentas nepasirašė įstatymo pataisos dėl pagalbos ukrainiečiams pratęsimo

2025-08-25 16:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 16:20

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pirmadienį paskelbė, kad nepasirašė įstatymo dėl pagalbos Ukrainos piliečiams pakeitimų ir taip faktiškai užkirto kelią jo priėmimui. 

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pirmadienį paskelbė, kad nepasirašė įstatymo dėl pagalbos Ukrainos piliečiams pakeitimų ir taip faktiškai užkirto kelią jo priėmimui. 

REKLAMA
0

K. Nawrockis paaiškino savo sprendimą, teigdamas, kad pagalbos programa „800+“ turėtų būti teikiama tik tiems ukrainiečiams, kurie dirba Lenkijoje.

„Įstatyme dėl pagalbos Ukrainos piliečiams, kurį gavau, nėra pataisų, kurios buvo viešai svarstomos. Aš nepakeičiau savo nuomonės ir ketinu vykdyti savo įsipareigojimus. Manau, kad 800+ išmoką (800 zlotų arba 188 eurų dydžio – red.) turėtų gauti tik tie ukrainiečiai, kurie stengiasi dirbti Lenkijoje“, – pabrėžė K. Nawrockis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau, vykstant įstatymo svarstymui, partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) deputatai siūlė susieti 800+ išmoką ukrainiečiams su įsidarbinimu ar verslo veikla Lenkijoje ir sugriežtinti reikalavimus Lenkijos pilietybei gauti. Jų pasiūlymas nebuvo priimtas.

REKLAMA
REKLAMA

Įstatymo dėl pagalbos Ukrainos piliečiams karo metu pakeitimais turėjo būti pratęsta laikina apsauga nuo karo bėgantiems ukrainiečiams iki 2026 m. kovo 4 d. Jame taip pat patikslintos 800+ paramos gavimo sąlygos, įskaitant išmokas vaikams, kurie baigia vidurinę mokyklą nesulaukę 18 metų ir tęsia mokslą aukštosiose mokyklose arba profesiniuose kursuose.

REKLAMA

Netrukus po veto Lenkijos šeimos ir socialinės politikos ministrė Agnieszka Dziemianowicz-Bak pasipiktino sprendimu, teigdama, kad ši parama skiriama vaikams ir kad tėvai turėtų gauti paramą netikėto nedarbo atveju.

„800+ yra lėšos vaikams. Vaikams, kurie nėra atsakingi už tai, ar jų mama turi darbą, ar ką tik jį prarado, ar rūpinasi sergančia močiute, ar naujagimiu“, – rašė ji pirmadienį socialiniame tinkle „X“, pridurdama, kad žmogus neturėtų būti baudžiamas už tai, jog prarado darbą.

REKLAMA
REKLAMA

„Banderos simbolika“

Taip pat K. Nawrockis pirmadienį paskelbė teisėkūros iniciatyvą, kuria siekiama „Banderos simbolius“ Baudžiamajame kodekse prilyginti nacistinei ir komunistinei simbolikai.

„Siekdami pasipriešinti Rusijos propagandai ir kurti Lenkijos bei Ukrainos santykius tikros partnerystės, abipusės pagarbos ir jautrumo pagrindu, manau, kad į įstatymo projektą turėtume įtraukti aiškų šūkį: „Stop banderizmui“, o Baudžiamajame kodekse „Banderos simbolius“ prilyginti Vokietijos nacionalsocializmo, plačiai žinomo kaip nacizmas, ir sovietinio komunizmo simbolikai, taip pat pataisyti įstatymą dėl Tautos atminties instituto – Nusikaltimų lenkų tautai tyrimo komisijos dėl OUN-UPA nusikaltimų“, – sakė Lenkijos prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad šie sprendimai tarnauja lenkų tautinės bendruomenės interesams ir geriems santykiams su Ukraina, kurie turėtų būti grindžiami teisingumu, tiesa ir pasipriešinimu Rusijos propagandai.

K. Nawrockis taip pat pareiškė, kad pagal prezidento projektą pilietybės suteikimo procesas būtų pratęstas nuo 3 iki 10 metų, o bausmės už neteisėtą sienos kirtimą – padidintos iki 5 metų kalėjimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų