Egidijus Sipavičius apie pomėgį, kurio atsisakė – galėjo kainuoti gyvybę

Iš koncerto į koncertą po visą Lietuvą – taip atrodo populiaraus lietuvių dainininko E. Sipavičiaus kasdienybė, tad ir apie automobilius bei įvairius jų modelius jis tikrai turi ką papasakoti. Taip pat dažnai automobilyje repetuoja ir savo pasirodymams.
„50–60 tūkst. kilometrų per metus būdavo nuvažiuoju. Dvi valandos prie vairo, kai tavęs niekas netrukdo ir turi puikią repeticijų salę. Esi vienas, tik kelias, bet dabar geriau nei anksčiau. Dabar tyliau varikliai veikia, anksčiau reikėdavo garsiau rėkti“, – savo patirtimis prie vairo dalinosi E. Sipavičius.
E. Sipavičiaus sūnus – motociklų žinovas
Karolį daugelis TV3 žiūrovų pažįsta iš laidos „Ant dviejų ratų“, kur jis savaitgaliais pristato įvairius motociklus ir yra užkietėjęs motociklų sporto entuziastas. Ar vaikystėje žinomam atlikėjui nebuvo baisu, kad motociklą vairuoti trokštantis sūnus nepatektų į avariją?
„Nelabai galėjau tada neleisti jam, tuo labiau, kad pats važinėjau. Man motorolerių stilius patiko labiau, man nepatiko tas kieto bičo įvaizdis, ta odinė striukė... Man faina, kai užsidedi kostiumą, sėdi ant motorolerio ir važiuoji“, – savo santykį su motociklais apibūdino E. Sipavičius.
Tuo tarpu pats Karolis atskleidė, kad svarbiausia sėdant prie motociklo vairo – budrumas.
„Su mocu važiuojant reikia už visus pagalvoti aplinkui. Važiuodamas turi žiūrėti visus išvažiavimus, kas iš kur gali išsukti, nėra taip, kad tik atsipalaiduoji ir važiuoji“, – saugumo nepamiršta K. Sipavičius.
Eismo įvykis pakeitė požiūrį į motociklus
Tai, kad šiandien E. Sipavičius visai nebevairuoja jokios dviratės transporto priemonės lėmė ir vienas jam nutikęs eismo įvykis. Nors anksčiau tikino motociklus laikęs geriausia transporto priemone, kuri padėdavo dimiestyje išvengti kamščių.
„Aš jau nebevairuoju. Mane nukalė, turėjau avariją ir paskui nebegalėjau jau, nežinau, įsitempęs labai tapau“, – atskleidė išskirtine energija ir pozityvumu scenoje garsėjantis E. Sipavičius.
Kaip sako K. Sipavičius, jam su motociklu svarbiausia ne greitai važiuoti, o rinktis įdomias trasas ir maršrutus, todėl pirmenybę teikia „Adventure“ tipo motociklams.
Karolis taip pat atskleidė, kaip atsirado jo aistra motociklams.
„Aš į viską linkęs, technika man patiko visada, bet tie motociklai man labiau prikibo iš filmavimo aistros. Aš dirbu su video kūryba, gamyba ir visada galvojau, kad man reikia savo kažką sukurti, kažkokį turinį. Apie mašinas daug laidų buvo, o apie motociklus nebuvo“, – teigė žinomo dainininko sūnus.
