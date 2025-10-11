Nauja pramoga tampa skaudžiomis avarijomis: „Dabar tėvai paleidžia tuos vaikus – turi pinigų“

Naują madą fiksuoja ir policija: esą vaikai, neturintys teisės vairuoti galingų elektrinių motociklų, vis dažniau patenka į skaudžius eismo įvykius.
Tėvams taisyklės nerūpi
Tačiau tėvams, tenkinantiems savo vaikų įgeidžius, tai nė motais – net ir žinodami, kad jų vaikai neturi teisės vairuoti tokios transporto priemonės, vis tiek ją jiems dovanoja.
Viena avarijų įvyko rugsėjo 1-ąją, kai „Toyota“ partrenkė 13-metį, vairavusį ne ką kitą, o elektrinį motociklą. Jį medikai išvežė į ligoninę, įtarus lūžį.
Ant vieno rato važiuojančių, į nepilnamečius panašių vaikų būrelis siaučia Katedros aikštėje – savo elektrinius motociklus kelia į viršų ir važiuoja viena koja.
Apie nepilnamečius, dideliais greičiais zujančius centrinėse Vilniaus gatvėse kiekvieną vakarą liudija ir patys vilniečiai.
„Dabar tėvai paleidžia tuos vaikus – turi pinigų, juos paleidžia į miestą, neprižiūri ir, kaip sakau, daro nesąmones, be jokios patirties dar. Pirmą kartą atsisėdę ant motociklo, kuris jiems tikrai per galingas“, – kalba vilnietis.
Nors tokie elektriniai motociklai nekelia daug triukšmo, policijai kelia susirūpinimą jaunųjų vairuotojų elgesys kelyje.
Avarijų skaičius tik auga
Pareigūnai fiksuoja ne tik pranešimus dėl chuliganiško elektrinių motociklų vairuotojų elgesio – skaičiuoja ir augantį nepilnamečių, sužalotų per incidentus keliuose, skaičių.
„Šiais metais per pirmus aštuonis mėnesius turime 35 eismo įvykius, susijusius su tokiomis transporto priemonėmis. Praėjusiais metais turėjome 30 – tai yra penkiais daugiau“, – sako Kelių policijos viršininkas Vytautas Grašys.
Pasak V. Grašio, daugiausia skundų sulaukiama dėl to, kad elektrinių motociklų vairuotojai siaučia važinėdami šaligatviais, dviračių takais, nepraleidžia pėsčiųjų. Jis sako, kad už keliuose įvykstančias nelaimes atsakingi yra nepilnamečių tėvai, kurie patys ir nuperka savo vaikams tokius, iki 5000 eurų kainuojančius „žaisliukus“, pavojingus jų atžalų gyvybei.
„Turiu duomenų, kad tėvai, žinodami, jog šiai transporto priemonei reikalinga tam tikra kategorija, tam tikras egzaminas, vis tiek ją padovanoja vaikams. Tai yra absoliučiai neatsakinga ir nesaugu“, – kalba V. Grašys.
Pagal įstatymus, važinėti tokiu motociklu galima, jeigu tau yra 15 metų ir esi išsilaikęs AM arba B kategorijos teises. Neregistruojamus elektrinius motociklus gali vairuoti ir jaunesni vaikai, tačiau tokie motociklai yra skirti sportui ar pasivažinėjimams uždarose trasose miškuose.
Pasak elektrinių motociklų pardavėjo, tokie motociklai gali išvystyti nuo 45 iki 75 km/h greitį.
Didelė kaina nemažina pagundos
Ir nors jų kaina siekia apie 4000–5000 eurų, susidomėjimo netrūksta.
„Prieš penkerius metus tokio dalyko net nebuvo. Dabar tai – nauja technologija, kuri žmonėms labai patinka, nes yra tylu, ekologiška, pigu ir galima labai smagiai važiuoti. Mažas svoris – tad susidomėjimas dabar didelis, vien Lietuvoje parduodama šimtai vienetų“, – dalijasi „Two Wheels Empire“ įkūrėjas Matas.
Šiais elektriniais motociklais, anot pardavėjo, daugiausia važinėja patyrę motociklininkai ir 15–16 metų paaugliai, jau išsilaikę teises.
Tačiau tai nereiškia, kad tėvai ir jų vaikai visada laikosi šių reikalavimų – motociklo galia gali būti padidinama neoficialiuose garažuose, o tėvai transporto priemonę registruoja savo vardu ir leidžia ja važiuoti vaikui. Be to, ne visi pardavėjai elgiasi sąžiningai.
„Teko matyti keletą atvejų, kai pardavėjai nepasako visos tiesos parduodami transporto priemonę. Visgi, prevenciškai pasikalbėjus policijai su jais, viskas atsistoja į savo vietas“, – sako V. Grašys.
Jeigu nepilnamečiai elektrinius motociklus vairuoja neturėdami tam teisės, jų tėvams gali būti skirta bauda nuo 150 iki 250 eurų. Anot policijos pareigūnų, palyginti su tuo, kiek gali kainuoti vaiko traumų operavimas ir gydymas patekus į eismo įvykį, ši bauda – išties nedidelė.
