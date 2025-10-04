Motociklų vairuotojai erzina gyventojus: „Būna savaitgaliais, kai ištisai jie kaukia“

Kauno savivaldybėje svarstomos įvairios idėjos – nuo greitį mažinančių kalnelių iki motociklų eismą ribojančių ženklų įrengimo. Tačiau geriausiu atveju pokyčių galima tikėtis tik kitąmet.
Gyventojų pasipiktinimas auga
„Jei labai garsiai važiuoja, tai susidaro tam tikras dažnis ir vibracija – atrodo, lyg per galvą pervažiuotų. Ramybės būsenoje pašoki iš lovos ir net nesupranti, kas vyksta“, – pasakoja visuomenininkas Giedrius Bučas.
Vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti triukšmadariai motociklininkai, kaunietis G. Bučas pasidalijo socialiniuose tinkluose. Paaiškėjo, kad tokia pati problema kamuoja ir daugelio kitų miestų gyventojus. Kalbinti praeiviai pasakojo taip pat kenčiantys nuo naktinių motociklų viražų:
„Būna savaitgaliais, kai ištisai jie kaukia – tai erzina.“
„Žinoma, kad tai problema. Vakare norisi ramybės.“
Į iniciatyvinę grupę besijungiantys žmonės sako, kad kantrybė trūko – chuliganus būtina pažaboti.
„Vienas iš dalykų – stebėti, fiksuoti ir informuoti atitinkamas institucijas“, – dalijasi G. Bučas.
Policija, ypač šiltuoju sezonu, kasmet sulaukia daugybės pranešimų dėl motociklininkų keliamo triukšmo, todėl organizuoja reidus ir baudžia pažeidėjus.
Sprendimo būdai yra, bet ar veiksmingi?
„Šiais metais jau esame gavę 265 pranešimus dėl triukšmo mieste. Vykdėme policines priemones – patikrinome 300 transporto priemonių garso skleidžiamumą, nubaudėme 84 vairuotojus. Visiems jiems panaikintas techninės apžiūros galiojimas“, – sako Kauno kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius.
Sprendimų ieško ir Kauno politikai. Savivaldybė jau yra nupirkusi ir perdavusi policijai triukšmo matavimo įrangą.
„Triukšmas naktį – visų mūsų problema. Negalime jos permetinėti kaip karštos bulvės: policija – savivaldybei, bendruomenė – vėl savivaldybei. Turime ieškoti sprendimų visi kartu“, – teigia Kauno tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė Jurgita Kupčinskienė.
Kontrolės komitete idėjų, kaip tramdyti nutrūktgalvius, netrūksta.
„Galbūt reikia įrengti saleles, pavyzdžiui, Gertrūdos gatvėje, kad nebūtų galima išvystyti didelio greičio. Gal reikia apmokestinti visą parą veikiančią stovėjimo aikštelę, kur renkasi jaunimas. Iš principo nesu už draudimus, bet jei žmonės pažeidžia taisykles, jie turi būti nubausti – bendruomenė negali kentėti dėl kelių savo pramogai besilinksminančių asmenų“, – sako J. Kupčinskienė.
Kauno savivaldybė taip pat svarsto galimybę įrengti motociklų eismą ribojančius kelio ženklus.
„Yra galimybė ženklais apriboti motociklų eismą naktimis tam tikrose gatvėse, tačiau tai turi būti vertinama atsakingai – nesinori pabloginti ir atsakingai važiuojančių motociklininkų kasdienybės“, – pažymi Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.