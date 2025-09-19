Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Parodė, kaip galėjo nutikti 10-metį sužalojęs mašinėlės sprogimas Kaune: atkreipkite dėmesį

2025-09-19 13:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 13:52

Beprecedentis atvejis Kaune – sprogus baterijai, užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis. Jis nudegė veidą ir rankas. Kaip tiksliai įvyko nelaimė, aiškinasi pareigūnai, o fizikai sako, kad skaudi nelaimė galėjo įvykti dėl įvairių priežasčių –  ir pažeidus bateriją, ir dėl nekokybiškos krovimo įrangos.

Beprecedentis atvejis Kaune – sprogus baterijai, užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis. Jis nudegė veidą ir rankas. Kaip tiksliai įvyko nelaimė, aiškinasi pareigūnai, o fizikai sako, kad skaudi nelaimė galėjo įvykti dėl įvairių priežasčių –  ir pažeidus bateriją, ir dėl nekokybiškos krovimo įrangos.

REKLAMA
0

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Parodė, kaip galėjo nutikti 10-metį sužalojęs mašinėlės sprogimas Kaune: atkreipti dėmesį
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Parodė, kaip galėjo nutikti 10-metį sužalojęs mašinėlės sprogimas Kaune: atkreipti dėmesį

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į grėsmingą praeivės pranešimą, kad ji išgirdo sprogimą ir mato degantį žaislą bei mažą berniuką, Kaune sureagavo ir ugniagesiai, ir medikai. Atvykus tarnyboms paaiškėjo, kad sprogo žaislinė mašinėlė su ličio jonų baterija.

REKLAMA
REKLAMA

Išsigandęs dešimtmetis berniukas rūkstantį daiktą sviedė lauk, tačiau gerokai apdegė pats.

„Buvo veido srityje ir rankų srityje sužalojimai. Vaikui suteikta pagalba, uždėti tvarsčiai, nuskausmintas ir buvo nugabentas į Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių“, – teigė Kauno greitosios dispečerinės administratorė Daiva Ieškienė.

REKLAMA

Medikai tokio atvejo nepamena

Tikslių sužeidimų medikai neįvardija, sako, kad berniuko būklė stabili. Gydytojai nustėrę, sako, tai beprecedentis atvejis, esą savo ilgametėje pratikoje dar neregėję, kad dėl sprogusio ir degusio žaislo nukentėtų vaikas.

„Mano praktikoje tai pirmas kartas, nors turiu patirties 20 metų darbo greitosios pagalbos stoty“, – sakė Kauno greitosios dispečerinės administratorė D. Ieškienė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Man nėra tekę girdėti, kad būtų buvę tokių sužalojimų, bet gali sprogti ir kitos priemonės, kur naudojami įvairūs elementai“, – tikino Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius.

Medikai vardija, kaip kūną pažeidžia įkaitusios ir galiausiai sprogusios ličio jonų baterijos.

„Priklauso nuo trukmės, kiek laiko vyks kontaktas, nudegimai gali būti nuo 1 laipsnio, kada tik paraudimas, panašiai kaip nuo saulės. Jei tos dalelės įstringa ir nudegina gilesnius audinius – tai natūralu, kad gijimas užtruks ilgiau ir bus daugiau sužalojimų“, – tikino L. Darginavičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parodė, kaip ir kodėl galėjo įvykti sprogimas

Kauno technologijos universiteto mokslininkai TV3 Žinioms parodė, kaip ličio jonų baterija, kuri įprastai naudojama tokiose mašinėlėse, gali sprogti, tai nutinka dėl kelių dalykų – pavyzdžiui, dėl netinkamo kroviklio.

„Tai labai tikėtina, kad buvo toks ar panašus įkraunamas akumuliatorius, tai jį pažeidus, galėjo įvykti gaisras, užsidegti“, – teigė Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros docentas Benas Gabrielis Urbonavičius.

REKLAMA

Viena iš versijų, kad nelaimė Kaune ir įvyko krovimo metu. Baterija sprogsta, o pats įrenginys užsidega arba taip įkaista, kad išties akimirksniu gali nudeginti odą.

„Kai kalbam apie žaislus, elektronika nėra geriausios kokybės komponentas ten, bandoma sutaupyt, gali būti, kad krovimo grandinė, kuri valdo to akumuliatoriaus įkrovimą, buvo nekokybiška“, – aiškino Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros docentas B. G. Urbonavičius.

REKLAMA

Kita versija – tyčinis pažeidimas, pavyzdžiui, bateriją ardant.

„Ličio polimero akumuliatoriai arba ličio kobalto oksido akumuliatoriai, kurie yra didesnio energijos tankio, ką tai reiškia – tai pigiau pagaminti tam pačiam energijos kiekiui – pigesnis gaminys gaunasi. Bet šitie akumuliatoriai mažiau saugūs, nes juos lengva pažeisti, jei tarp sluoksnių praduriam, užtrumpinam, mechaniškai sugnybiam, yra tikimybė, kad viduje užsitrumpins ir energija išeis, tai matom kaip ugnį, dūmus“, – pasakojo Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros docentas.

O dėl ko tiksliai įvyko nelaimė Kaune, per kurią nukentėjo mažametis, aiškinasi policija, dėl įvykio pradėjo aplinkybių patikslinimą.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISAS TV3 ŽINIAS ŽIŪRĖKITE ČIA:

Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Čekučių bylos akiratyje Sabutis ir Martinaitis – nesipriešina ir atsisako teisinės neliečiamybės
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Kaune sprogus baterijai užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Garsioji Ruginienės rankinė – padirbinys?
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Lietuvoje planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę: tapome šnipų sostine?
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai po susitikimo su Nausėda dėl Vyriausybės: „Davėm tylos įžadus“
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratu Vyteniu Andriukaičiu
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Charlie Kirko žudikui siūlo mirties bausmę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Romu Lazutka
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Tiltagalių kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Ekonomistas Mauricas kritiškai žiūri į antros pensijų pakopos pinigų dalybas: žada ekonomines pagirias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratybosė apsilankė Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje skraidė kompiuterių klavietūros: iš dalies liko tik luženos
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Brangs ne tik obuoliai – nepastovios oro sąlygos ūkininkams atnešė nuostolius
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Lietuvoje išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Dar vienas Gajauskaitės šou – išvaryta iš teismo salės kaltino Kasčiūną kurstymu žudyti
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiauliai ėmėsi sovietų karių perlaidojimo: aiškėja, kokia suma skirta vieno kapo sutvarkymui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Policijos pareigūnų pasipiktinimo sulaukęs plakatas – Ukrainą palaikęs klaipedietis prilygintas vatnikui
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Bilietų kainos pakilo, tačiau geresnio viešojo transporto vilniečiai dar turės palaukti: „Mėginome susitarti gražiuoju“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl minimalaus atlyginimo: „Mūsų balsas į dangų neina“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: nusižengia ne pirmą kartą
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Po rusiškų dronų atakos, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos „Eastern Sentry“: štai kaip mus apsaugos
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Valdantieji grasina didesniais mokesčiais ir bankams: „Žaidžiame su ugnimi“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje palikta mergytė: „Geriau negu patvory“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Štai kokį būdą siūlo pensijoms didinti: įspėjo, kodėl galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Šią paslaugą sukčiai atliko nemokamai, o po to pareikalavo 9000 eurų: „Pasigavo ir bandė numesti nuo kelio“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Dronų išpuoliai Lenkijoje – klausimai dėl Lietuvos oro erdvės: naikintuvai kilo tris kartus
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios.Vilniaus centre BMW avarija: britiški numeriai su įžeidžiančia fraze sukėlė pykčio bangą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Palangos menininkas parodė, kaip išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba: procesas užburia
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Sparčiai plinta COVID-19 susirgimo atvejų: šį rudenį fiksuojamos 2 mirtys
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Šokiruojanti žmogžudystė JAV: Kirko našlė pirmą kartą prabilo, pareigūnai atskleidžia naujas detales apie žudiką
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Prasidėjus „Zapad“ pratyboms, spėjami galimi rusų ėjimai: „Aš sakyčiau tai būtų savižudybės misija“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis viešai baiminasi dėl savo saugumo: braške vadinta buvusi jo bendražygė kreipėsi į apsaugą
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijų Lenkijoje – Šakalienės pažadas dėl papildomų sistemų: „Paskubinom viską, ką galėjom“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. 1–erių metų vaikas nudegė 15 procentų kūno, tėvai bandė gydyti – suvyniojo į maistinę plėvelę
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Skvernelis Seimo pirmininko postą perleido Olekui: „Pirmą kartą gyvenime save atsileidau“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Nauji kandidatai – seni nesutarimai: Vyriausybės formavimas stringa
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijos Lenkijoje – prezidento raginimas: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Prancūzijoje sąmyšis: prasidėjo prieš valdžią nukreipti protestai
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Oleko kandidatūros į Seimo pirmininko postą išvakarėse – Seimo valdybos ir prezidento susitikimas: jau vyksta balsų paieškos
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Gediminui Filipavičiui teismas siūlo 20 metų laisvės atėmimo bausmę
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Siūlo įvesti papildomą mokestį bankams: „Gyventojams mokesčiai grįžtų per brangstančias paslaugas“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Geologai pasakė, kad laukia namo, šalia kurio Pasvalyje atsivėrė smegduobė
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste vėl sustabdyti skrydžiai: užfiksuotas neaiškus skraidantis objektas
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Kandidatai į ministrus sūlomi kasdien, bet prezidentas persigalvoja dar greičiau: kada turėsime pilną Vyriausybę?
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame mieste vyko šunų banglentininkų čempionatas: „Niekada nemaniau, kad tai suteiks tiek daug džiaugsmo.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prieš žūtbūtines Lietuva-Graikija rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių: „Moterų tokia prigimtis – paburba beveik visos.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip danguje buvo nušvitęs įspūdingas „Kruvinasis Mėnulis“: „Žvilgsnis į dangų žavi kiekvieną“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs – sostinėje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Pasvalio rajone čirškėjo „lietuviški sušiai“: vietoj dumblių lapų – kiaulių žarnos
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas sukritikavo Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Tiltų manija Kaune – su įtarimų šleifu: pradėtas neplaninis įmonės „Autokausta“ patikrinimas
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Ruginienė sulaukė griežto atsako dėl 4 darbo dienų savaitės: „Ne laiku ir ne vietoje“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Medus neišvengiamai brangs: spėja, kad lietuviško užteks tik iki naujųjų metų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Lietuvos karinis laivynas mini savo 90-metį: minų traleris „Prezidentas Smetona“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Anykščių savivaldybė nupirko indų už 16 tūkst. eurų: kam to reikia, nesamonė
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: skandalas Mockų kaime
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Į uteniškės sodybą užklydę lapiukai šeimininkei „uždirbo“ milijoną
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prabangi technologijų gigantų vakarienė Baltuosiuose rūmuose: bijodami muitų milijardieriai dalino komplimentus
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos patriotas gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: prasidėjo kompensacijų dėl šildymo teikimas
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Didžiausia Rusijos ataka nuo invazijos į Ukrainą pradžios
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Hofmanas prabilo apie spaudimą, patirtą iš Žemaitaičio: „Paleido šitą šmeižto ir melo mašiną“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Būsima teisingumo ministrė pasakė, ar priims partnerystės įstatymą: siūlo „nedaryti tokių įtampų“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su apžvalgininku Vytautu Bruveriu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų