Paslaugą atliko nemokamai, o po to pareikalavo 9000 eurų: „Pasigavo ir bandė numesti nuo kelio“

Kretingos rajone gyvenantis Kornelijus susimąstęs vaikštinėja po savo brolio įmonės kiemą – vyrai pakliuvo į galimai sukčių pinkles.
„Atvažiuoja tokia grupuotė, ieško apleistų teritorijų, siūlo asfalto. Sako, atliekame netoli darbus, gali likti asfalto likučių, gal jūs galit priimti? Jum čia nieko nekainuos, gal tik kažkiek darbuotojams ant kuro“, – pasakojo nukentėjęs nuo sukčių Kornelijus Kasiliauskas.
O kas gi nenorėtų nemokamai išasfaltuoto žvyrkelio ar kiemo? Tad vyrai ir susigundė. Sako, šiek tiek nustebino, kad darbininkai kalbėjo tik angliškai ir sakėsi esą airiai. Tačiau pasaulis dabar toks, kad dirbantys Lietuvoje užsieniečiai nėra labai keista. Davė pasirašyti ir sutartį.
„Kadangi viskas nemokamai, žmonės neįsiskaito, kad punktelis mažom raidėm parašytas ten, jau už kvadratus reikės mokėti 20 eurų“, – tęsė pasakojimą K. Kasiliauskas.
To nepastebėję vyrai pasirašė, airiai atvežė pilną sunkvežimį asfalto ir pradėjo plušėti. Už tai užsieniečiai pareikalavo 9000 eurų.
„Griežtai reikalauja pinigų, kad sumokėtum čia ir dabar. Nėra pas juos palauk. Stovi, neužleidžia, grasina. Iškart jau grasinimais prasideda, kad išdraskysim, išardysim“, – teigė nukentėjusysis.
Sumokėję pinigus vyrai pradėjo aiškintis, kas čia tokie, ir suprato, jog juos apgavo. Galimus sukčius jie aptiko vienoje įmonėje ir užstatė jų mašiną.
Įsivyravo didžiulis konfliktas tarp sukčių ir nukentėjusio
Štai toks dialogas vyko tarp rėkaujančio asfaltuotojo ir nukentėjusio:
„Patrauk mašiną.“
„Palauk biškį.“
„Patrauk.“
„Kas čia vyksta, bičiuli? Tu ir tavo draugelis.“
„Kas nutiko? Ko tu rėkauji?“
„Pabaigiau ir noriu savo užmokesčio. Ko tu nori? Ko tu nori?“
„Jis mane iškrušo vakar, dabar vėl nori iškrušti. To nebus.“
Po šio konflikto, airiai Kornelijų kelyje pasivijo ir taranavo.
„Jie sako, pasigausim tave, rankas, kojas sulaužysim. Dubysos gatvėj mane stumdė, buvo privažiavę ir po to mane Kretingoj pasigavo vieną ir bandė numesti nuo kelio mane“, – tikino K. Kasiliauskas.
Vyras nusifotografavo ir savo mašinos dažų likučius ant galimų sukčių automobilio. Apie visą šią istoriją jis pranešė socialiniuose tinkluose, taip pat informavo policiją bei Kretingos rajono merą. Šis publikavo „feisbuke“. Iš visos Lietuvos žmonės ėmė rašyti, kad taip pat nukentėjo nuo šios asfaltininkų gaujos.
„Manau, tiek mūsų policija, tiek FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba – tv3.lt) tikrai į tą veiklą įsijungs ir pasitikrins, ar tai tik Kretingos rajone vykdoma, nes iš socialinės erdvės matoma, kad tai daroma visoje Lietuvoje. Taip pat labai džiaugiuosi pačių žmonių sąmoningumu“, – komentavo Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Kretingos policija kol kas yra gavusi tik vieną pareiškimą dėl šių užsieniečių.
„Atvažiuoja su kitose valstybėse registruotu transportu ir ne Lietuvos piliečiai. Tai iš tikrųjų jau yra signalas. Reikia suprasti, kad čia kažkas ne taip“, – aiškino Kretingos policijos viršininkas Algirdas Budginas.
Anot mero, asfaltavimo darbai bei pagrindo paruošimas kainuoja dešimtis tūkstančių eurų, o nemokamas būna tik sūris pelėkautuose.
