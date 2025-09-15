Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje rastas žiauriai nužudytas gyvūnas, policija prašo pagalbos

2025-09-15 12:50 / šaltinis: ELTA
Vilniuje rastas galimai žiauriai nužudytas nežinomas gyvūnas. Siekiant nustatyti įvykio aplinkybes, policija prašo visuomenės pagalbos. 

Vilniaus vyriausiasis policijos komisariatas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr

Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad rugsėjo 7 dieną apie 19.25 val. Vilniuje, Subačiaus 116 A, prie „Vilnelės“ autobusų stotelės esančios šiukšlių dėžės, buvo rastas plastikinis maišas. Jo viduje buvo apdegęs nenustatytas gyvūnas. Jo galva ir galūnės buvo nupjauti.

Turinčius vertingos informacijos apie šio įvykio aplinkybes pareigūnai ragina susisiekti su vyresniąja tyrėja Anželika Bernatiene tel. + 370 700 56 636 arba el. paštu [email protected].

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

