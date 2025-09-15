Siaubas kalnuose: nukritęs iš 100 metrų aukščio žuvo žygeivis

Vyras kartu su dar aštuoniais bendrakeleiviais kopė į Mittagsšpitzo kalną. Sekmadienio popietę nusileidimo metu jis už kažko užkliuvo ir, krisdamas nuo akmenuoto, žole apaugusio šlaito, patyrė mirtinus sužalojimus, teigiama policijos pranešime.
Valdžios institucijos jo kūną rado pasitelkusios policijos sraigtasparnį. Likę žygeivių grupės nariai nenukentėjo.
