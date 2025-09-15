Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas kalnuose: nukritęs iš 100 metrų aukščio žuvo žygeivis

2025-09-15 12:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:54

Sekmadienį vėlai vakare Austrijos policija pranešė, kad šalies kalnuose netoli Čagunso nukritęs iš beveik 100 metrų aukščio žuvo 77-erių metų žygeivis iš Vokietijos.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienį vėlai vakare Austrijos policija pranešė, kad šalies kalnuose netoli Čagunso nukritęs iš beveik 100 metrų aukščio žuvo 77-erių metų žygeivis iš Vokietijos.

0

Vyras kartu su dar aštuoniais bendrakeleiviais kopė į Mittagsšpitzo kalną. Sekmadienio popietę nusileidimo metu jis už kažko užkliuvo ir, krisdamas nuo akmenuoto, žole apaugusio šlaito, patyrė mirtinus sužalojimus, teigiama policijos pranešime.

Valdžios institucijos jo kūną rado pasitelkusios policijos sraigtasparnį. Likę žygeivių grupės nariai nenukentėjo.

