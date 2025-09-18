Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sprogus žaislinei mašinėlei apdegęs vaikas gydomas Kauno klinikose

2025-09-18 14:42 / šaltinis: BNS
2025-09-18 14:42

Sprogus žaislinei mašinėlei apdegusio vaiko būklė stabili, sako Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius.

Ligoninė (nuotr. R. Riabovo) BNS Foto

Sprogus žaislinei mašinėlei apdegusio vaiko būklė stabili, sako Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius.

REKLAMA
0

„Vaikas yra gydomas Kauno klinikose, būklė šiuo metu yra stabili. Gerbiant tėvų norą, papildomos informacijos neteiksime“, – ketvirtadienį žurnalistams nurodė L. Darginavičius.

Kauno klinikose su tokiu nudegimu, kai sprogo žaislas, jis teigė susidūręs pirmą kartą.

„Šiuo atveju man žinomas yra pirmas atvejis mūsų įstaigoje. Yra tekę matyti ir su paspirtukais, ir su automobiliais, ir su kitomis priemonėmis, bet tais atvejais man neteko girdėti ar matyti, kad tie žmonės būtų atvykę į mūsų gydymo įstaigą“, – kalbėjo Skubios pagalbos skyriaus vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, baterijos dažniausiai sukelia cheminius nudegimus, kurie gali sukelti didelius pažeidimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu yra daug paplitusių akumuliatorių su ličiu, tai litis labai kaitriai dega, išskiria karštį, ir gali giliai nudeginti“, – sakė L. Darginavičius.

REKLAMA

Jis pažymėjo, kad dėl to svarbu laiku ir tinkamai suteikti pirmąją pagalbą – jeigu įmanoma, patraukti cheminį gaisro sukėlėją ir šaldyti nudegusią vietą.

„Šaldymas yra visais atvejais universalus būdas, kurio metu ne ledinio vandens fone yra plaunama nudegusi vieta tam, kad būtų atšaldomi audiniai ir išvengiama papildomo giluminio efekto“, – nurodė L. Darginavičius.

Kaip rašė BNS, trečiadienio pavakarę bute Kauno Laisvės alėjoje sprogus žaislinei mašinėlei, apdegė 2015 metais gimęs vaikas. Ugniagesių duomenimis, jis nudegė rankas, pilvą, veidą ir plaukus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų