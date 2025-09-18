Sprogus žaislinei mašinėlei apdegęs vaikas gydomas Kauno klinikose

„Vaikas yra gydomas Kauno klinikose, būklė šiuo metu yra stabili. Gerbiant tėvų norą, papildomos informacijos neteiksime“, – ketvirtadienį žurnalistams nurodė L. Darginavičius.
Kauno klinikose su tokiu nudegimu, kai sprogo žaislas, jis teigė susidūręs pirmą kartą.
„Šiuo atveju man žinomas yra pirmas atvejis mūsų įstaigoje. Yra tekę matyti ir su paspirtukais, ir su automobiliais, ir su kitomis priemonėmis, bet tais atvejais man neteko girdėti ar matyti, kad tie žmonės būtų atvykę į mūsų gydymo įstaigą“, – kalbėjo Skubios pagalbos skyriaus vadovas.
Pasak jo, baterijos dažniausiai sukelia cheminius nudegimus, kurie gali sukelti didelius pažeidimus.
„Šiuo metu yra daug paplitusių akumuliatorių su ličiu, tai litis labai kaitriai dega, išskiria karštį, ir gali giliai nudeginti“, – sakė L. Darginavičius.
Jis pažymėjo, kad dėl to svarbu laiku ir tinkamai suteikti pirmąją pagalbą – jeigu įmanoma, patraukti cheminį gaisro sukėlėją ir šaldyti nudegusią vietą.
„Šaldymas yra visais atvejais universalus būdas, kurio metu ne ledinio vandens fone yra plaunama nudegusi vieta tam, kad būtų atšaldomi audiniai ir išvengiama papildomo giluminio efekto“, – nurodė L. Darginavičius.
Kaip rašė BNS, trečiadienio pavakarę bute Kauno Laisvės alėjoje sprogus žaislinei mašinėlei, apdegė 2015 metais gimęs vaikas. Ugniagesių duomenimis, jis nudegė rankas, pilvą, veidą ir plaukus.
