TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune sprogus žaislinei mašinėlei apdegė vaikas

2025-09-18 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 07:57

Kaune trečiadienį sprogus žaislui, nukentėjo mažametis vaikas, informavo policija.

Palata BNS Foto

Kaune trečiadienį sprogus žaislui, nukentėjo mažametis vaikas, informavo policija.

5

Policijos departamento duomenimis, apie 18.30 val. į ligoninę iš Laisvės alėjoje esančių namų pristatytas ir dėl apdegimo paguldytas stebėjimui mažametis (gim. 2015 m.), kuris paaiškino, kad sprogo žaislinėje mašinoje buvusi baterija. 

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, buvo pranešta, kad, galimai sprogus žaisle esančiai baterijai, vaikas nusidegino rankas. Nurodyta, kad namo balkone dega žaislas.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, degimo požymių nebuvo, rastas mažametis vaikas, kuriam, sprogus žaislinei mašinėlei, buvo apdegintos rankos, pilvas, veidas ir plaukai. Vaikas degančią mašinėlę išmetė per balkono langą. 

Anot PAGD, atvykę medikai vaiką sutvarstė iš išvežė į gydymo įstaigą.

