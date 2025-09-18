Kaune sprogus žaislinei mašinėlei apdegė vaikas

Policijos departamento duomenimis, apie 18.30 val. į ligoninę iš Laisvės alėjoje esančių namų pristatytas ir dėl apdegimo paguldytas stebėjimui mažametis (gim. 2015 m.), kuris paaiškino, kad sprogo žaislinėje mašinoje buvusi baterija.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, buvo pranešta, kad, galimai sprogus žaisle esančiai baterijai, vaikas nusidegino rankas. Nurodyta, kad namo balkone dega žaislas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, degimo požymių nebuvo, rastas mažametis vaikas, kuriam, sprogus žaislinei mašinėlei, buvo apdegintos rankos, pilvas, veidas ir plaukai. Vaikas degančią mašinėlę išmetė per balkono langą.
Anot PAGD, atvykę medikai vaiką sutvarstė iš išvežė į gydymo įstaigą.
