Sprogimas Madrido bare: sužeistas mažiausiai 21 žmogus, tarp jų – sunkios būklės

Laikraštis „El Pais“, remdamasis institucijų pateikiama informacija, pranešė apie 25 sužeistuosius.
Kitos Ispanijos žiniasklaidos priemonės iš ugniagesių sužinojo, kad, preliminariais duomenimis, sprogimas tikriausiai kilo dėl dujų nuotėkio.
Į įvykio vietą buvo išsiųsta daug ugniagesių-gelbėtojų komandų, o policija atitvėrė greta esančias gatves.
Madrido civilinės gynybos tarnyba socialiniame tinkle „X“ išplatino keletą nuotraukų iš įvykio vietos, kur matosi smarkiai apgadintas baro interjeras ir per sprogimą iš rėmų išplėštos durys.
Žiniasklaida taip pat paskelbė, kad buvo apgadintas virš baro esantis butas.
