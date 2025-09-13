Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sprogimas Madrido bare: sužeistas mažiausiai 21 žmogus, tarp jų – sunkios būklės

2025-09-13 19:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 19:47

Mažiausiai 21 žmogus buvo sužeistas, o trys iš jų sunkiai, per sprogimą Ispanijos sostinės Madrido pietuose esančiame bare. Apie nelaimę šeštadienį paskelbė civilinės gynybos tarnybos.

Sprogimas Madride: bare sužeistas mažiausiai 21 žmogus, tarp jų – sunkios būklės BNS Foto

Mažiausiai 21 žmogus buvo sužeistas, o trys iš jų sunkiai, per sprogimą Ispanijos sostinės Madrido pietuose esančiame bare. Apie nelaimę šeštadienį paskelbė civilinės gynybos tarnybos.

0

Laikraštis „El Pais“, remdamasis institucijų pateikiama informacija, pranešė apie 25 sužeistuosius.

Kitos Ispanijos žiniasklaidos priemonės iš ugniagesių sužinojo, kad, preliminariais duomenimis, sprogimas tikriausiai kilo dėl dujų nuotėkio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į įvykio vietą buvo išsiųsta daug ugniagesių-gelbėtojų komandų, o policija atitvėrė greta esančias gatves.

Madrido civilinės gynybos tarnyba socialiniame tinkle „X“ išplatino keletą nuotraukų iš įvykio vietos, kur matosi smarkiai apgadintas baro interjeras ir per sprogimą iš rėmų išplėštos durys.

Žiniasklaida taip pat paskelbė, kad buvo apgadintas virš baro esantis butas.

