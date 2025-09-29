Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Įtariamąjį sulaikiusiems Klaipėdos policininkams prireikė medikų pagalbos

2025-09-29 08:11 / šaltinis: ELTA
Dviem Klaipėdos policininkams, kurie sulaikė įtariamąjį dėl smurto artimoje aplinkoje, prireikė medikų pagalbos.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 18.20 val., policijos pareigūnai atvyko į Vaidaugų gatvę dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikyti vyriškio.

Tuomet įtariamasis pradėjo įžeidinėti policijos pareigūnus bei aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos apskr. VPK pareigūnui (gim. 1993 m.) ir pareigūnei (gim. 1994 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po medikų suteiktos pagalbos pareigūnai tęsė tarnybą. 

Įtariamasis (gim. 1996 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.

Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

