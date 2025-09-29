Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Laiptinėje Vilniuje siautėjo ginkluotas vyras, prireikė „Aro“ pagalbos

2025-09-29 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 07:54

Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai sulaikė vyrą, kuris sekmadienio vakarą daugiabučio namo laiptinėje grasino į šaunamąjį ginklą panašiu daiktu.

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai sulaikė vyrą, kuris sekmadienio vakarą daugiabučio namo laiptinėje grasino į šaunamąjį ginklą panašiu daiktu.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko apie 20.36 val. Fabijoniškių rajone, Vėtrungių gatvėje.

Daugiabučio namo laiptinėje ir vidiniame namo kieme vyras (gim. 1985 m.) grasino laikydamas rankoje daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykę rinktinės „Aras“ pareigūnai įtariamąjį sulaikė. 

Namuose rastas ir paimtas pneumatinis ginklas. Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų