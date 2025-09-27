Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniaus rajone: nukentėjo du žmonės

2025-09-27 09:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 09:54

Penktadienį Vilniaus rajone įvykus avarijai, nukentėjo du žmonės, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Penktadienį Vilniaus rajone įvykus avarijai, nukentėjo du žmonės, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

0

Skelbiama, jog penktadienį apie 7.15 val. Vilniaus rajone, Skaidiškių kaime, Kaštonų ir Sodžiaus gatvių sankirtoje 1959 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ nepraleido ir susidūrė su pagrindine gatve važiavusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo 1999 m. gimęs vyras.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas ir keleivė, gimusi 1982 m. Dėl sužalojimų jie buvo paguldyti į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

