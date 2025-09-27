Avarija Vilniaus rajone: nukentėjo du žmonės

Skelbiama, jog penktadienį apie 7.15 val. Vilniaus rajone, Skaidiškių kaime, Kaštonų ir Sodžiaus gatvių sankirtoje 1959 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ nepraleido ir susidūrė su pagrindine gatve važiavusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo 1999 m. gimęs vyras.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas ir keleivė, gimusi 1982 m. Dėl sužalojimų jie buvo paguldyti į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!