Dūmams rūkstant vyras prisnūdo ir vos nežuvo automobilyje: „Gal ta cigaretė nelaiminga“

Į įvykio vietą iškviesti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekspertai netruko nustatyti – automobilis buvo apipiltas degiu skysčiu ir padegtas. Tačiau netrukus iškilo ir kita versija. Pats mašinos šeimininkas prisipažino, jog nakvojo automobilyje, gurkšnojo alų, o vėliau galėjo užmigti su rankoje likusia cigarete.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
„Sudegė. Nemeluoju, tikrai nemeluoju“, – sutrikęs pareigūnams aiškino vyras, kurio atmintis, regis, dingo kartu su mašina.
Laimė, ugnis jo nesudegino – pabudęs nuo aštrių dūmų jis spėjo išlipti.
„Jaučiau, kad dūstu“, – kalbėjo nelaimėlis.
Visgi vietoje pagalbos iškvietimo jis pirmiausia nuskubėjo nusipirkti dar alaus.
Alkotesteris parodė sunkų girtumą, todėl neatsitiktinai vyras painiojosi pasakojimuose. Kartą tikino, kad gal tyčia kas nors padegė mašiną, kitą sykį pats svarstė, kad nelaimė įvyko dėl nelaimingo įpročio.
Pripažino, kodėl sudegė mašina
Pareigūnai priminė, kad vakar jo namuose buvo kviesta policija dėl smurto artimoje aplinkoje. Sugyventinė nebenori vyro matyti akyse, jam skirtas orderis, už kurio nesilaikymą jau surašyti protokolai. O dabar – dar ir mašina virtusi pelenais, galimos gamtai padarytos žalos atlyginimas ir, panašu, prarasta darbovietė.
„Gal ta cigaretė nelaiminga“, – atsiduso jis, stovėdamas prie sudegusių savo automobilio likučių.
Neatsargus elgesys vos nekainavo gyvybės, o visa istorija priminė, kaip greitai žmogaus gyvenimas gali pasikisti.
Ką vyras nusprendė daryti toliau – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.