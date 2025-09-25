Joniškio rajone peiliu sužalotas ir į ligoninę paguldytas vyras

Kaip informavo Policijos departamentas, apie 20 val. 30 min. Kriukų miestelyje, ūkiniame pastate, konflikto metu neblaivus (2,17 prom.) vyras (gim. 1954 m.) peiliu sužalojo kitą neblaivų (1,77 prom.) vyrą (gim. 1962 m.).
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
