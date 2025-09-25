Švėkšnoje pareigūnams nepaklusęs vyras sužalojo policininką

Policijos departamento duomenimis, apie 13 val. Švėkšnos miestelyje, į ligoninę pristatytas už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas vyras (gim. 1996 m.).
Jis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi jiems ir sužalojo Šilutės rajono policijos komisariato pareigūną (gim. 2000 m.).
Policininkas, suteikus jam medicininę pagalbą, toliau tęsė tarnybą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
