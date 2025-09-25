Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Švėkšnoje pareigūnams nepaklusęs vyras sužalojo policininką

2025-09-25 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 08:12

Šilutės rajone trečiadienį vyras ligoninėje sužalojo policijos pareigūną.

Antrankiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šilutės rajone trečiadienį vyras ligoninėje sužalojo policijos pareigūną.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 13 val. Švėkšnos miestelyje, į ligoninę pristatytas už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas vyras (gim. 1996 m.).

Jis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi jiems ir sužalojo Šilutės rajono policijos komisariato pareigūną (gim. 2000 m.). 

Policininkas, suteikus jam medicininę pagalbą, toliau tęsė tarnybą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

