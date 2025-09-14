Išgėrus alkoholio parausta veidas? Turi jums blogų žinių

Mokslininkai nustatė, kad tai susiję su ALDH2*2 geno variacija, kuri trukdo organizmui tinkamai metabolizuoti alkoholį. Šį genetinį variantą turi apie 8 proc. pasaulio gyventojų.
Pasak Stanfordo universiteto tyrėjų, turintieji ALDH2*2 keturis kartus dažniau suserga širdies ligomis, jei vartoja alkoholį. Taip yra dėl to, kad jų kraujagyslės uždegamos ir silpniau išsiplečia, todėl didėja širdies ir kraujotakos sistemos pažeidimai, pranešė portalas „The sun“.
Širdies ligos dažnai vadinamos „tyliuoju žudiku“, nes daug žmonių nežino, kad jau serga. Britų širdies fondo duomenimis, Jungtinėje Karalystėje šia liga gyvena apie 2,3 mln. žmonių, o JAV – net 20,1 mln., teigia Ligų kontrolės centras (CDC).
Pavojai
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad žmonėms, turintiems minėtą genetinį variantą, po alkoholio išgėrimo kraujagyslių būklė ne pagerėja, o pablogėja. Be to, jų kraujagyslių endotelio ląstelės turi daugiau uždegimą sukeliančių laisvųjų radikalų ir gamina mažiau azoto oksido, kuris paprastai padeda kraujagyslėms atsipalaiduoti.
Dar vienas pavojus – ALDH2*2 variantas stabdo naujų kraujagyslių augimą, todėl širdies smūgio atveju organizmas prasčiau geba suformuoti naujus kraujo tekėjimo kelius.
Nors veido paraudimas dažnai siejamas su histaminais, esančiais vyne ar kituose alkoholiniuose gėrimuose, tyrėjai pabrėžia, kad genetinis faktorius yra rimtesnis – jis tiesiogiai susijęs su širdies ligų rizika.
„Jeigu turite šį geną, vienintelė išeitis sumažinti riziką – vengti alkoholio“, – reziumuoja Stanfordo universiteto komanda. – „Reguliarus vartojimas smarkiai padidina širdies ligų, hipertenzijos, diabeto ir net vėžio riziką.“
