Medikės pratrūko dėl darbo sąlygų Kauno ligoninėje: „Košmaras, nebepavežame“

Rasa (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – red. past.) naujienų portalui tv3.lt pasakojo Hipodromo g. 13 esančiame Vidaus ligų skyriuje teišdirbusi mėnesį, bet tai, ką patyrė, buvo traumuojanti patirtis.
„Čia žmonės dirba iki išsekimo, skyriuje vyksta darbo taisyklių pažeidimai, apkrova nežmoniška, nuo to kenčia ir darbuotojų sveikata, ir pacientų priežiūra“, – teigė slaugytojo padėjėja.
Pakriko psichologinė sveikata
Rugpjūčio pabaigoje atidirbusi paskutinį budėjimą slaugytojo padėjėja tvirtino buvusi atleista neteisėtai ir patyrusi mobingo apraiškas, kuris esą taikomas ir prieš kitus darbuotojus.
„Nors buvo bandomasis laikotarpis, mane atleido neteisėtai, be jokios priežasties, prašiau vienos laisvos dienos dėl to, kad sutriko sveikata dėl per didelio darbo krūvio“, – tikino ji.
Moteris teigė, kad vietoj turėtų atidirbti 132 valandų pagal visus apskaičiavimus per mėnesį dirbo net 171 valandą. Negana to, darbo metu buvo paviešinta asmeninė informacija apie jos sveikatą, vaistų vartojimo ypatumus.
Rasa pasakojo vos atsigaunanti po to, kas nutiko, dėl sudėtingos psichologinės būsenos prireikė kreiptis į gydytojus.
Moteris teigė, kad dėl incidento kreipėsi ir į Darbo ginčų komisiją, ir Darbo inspekciją, dėl galimo mobingo – į ligoninės administraciją, sakė planuojanti kreiptis ir į policiją dėl patirto sveikatos sutrikdymo.
Valstybinė darbo inspekcija negalėjo patvirtinti sulaukusi skundų konkrečiai dėl situacijos ligoninės Vidaus ligų skyriuje, tačiau nurodė, kad iš viso šiemet LSMU Kauno ligoninėje gauti 5 skundai ir 1 darbo ginčas.
50 lovų skyriuje – vos viena slaugytojo padėjėja?
Remiantis ne tik jos, bet ir kelių kitų skyriaus darbuotojų liudijimais, situacija Vidaus ligų skyriuje esą išskirtinė, o viskas į bloga pasikeitė dar gegužės mėnesį atėjus naujai vyresniajai slaugytojai.
Medikės skundėsi, kad jau antra savaitė 50 pacientų turinčiame skyriuje dieną dirba tik viena slaugytojo padėjėja ir pagalbinis darbuotojas.
„Dieną skyriuje dirba vos viena slaugytojos padėjėja ir vienas pagalbinis darbuotojas, kuris atsakingas už tyrimus ir neatlieka slaugytojos padėjėjo funkcijų. Taip pat dirba dvi slaugytojos, kurios taip pat neatlieka slaugytojos padėjėjo darbo. Slaugytojo padėjėjai yra išnaudojami, sudaromi nenormalūs darbo grafikai.
„Baisu, kas darosi, neįmanoma pakelti krūvio.“
Minimaliai reikėtų bent 3 slaugytojos padėjėjų dienos metu. Kituose skyriuose nėra problemos, dirba po 3–4 slaugytojo padėjėjas ir vienas darbuotojas, atsakingas už tyrimus. Jei trūksta personalo, viskas greitai sprendžiama, sustyguota“, – situaciją savaitės pradžioje nušvietė Rasa.
Jau ne vienus metus įstaigoje dirbančios medikės tvirtino, kad tokio chaoso niekada anksčiau nebuvo. „Daugybė žmonių išėjo, žmonės atleidžiami neaišku dėl ko. Kuo toliau, atrodo, tuo blogiau“, – kalbėjo anonime norėjusi išlikti skyriaus darbuotoja.
„Nebepavežame nei morališkai, nei fiziškai“
Neslėpdamos emocijų jai antrino ir kolegės: „Betvarkė čia, antra savaitė dirba viena padėjėja 50-čiai ligonių, iš jų daug yra slaugomų, pampersinių, maitinamų, vartomų. Tai kaip su viskuo susitvarkyti viena žmogui? Kosmosas, kas yra išdarinėjama.“
„Baisu, kas darosi, neįmanoma pakelti krūvio, keli žmonės dirba už šešis etatus, vienas žmogus dirba kaip už du tris, niekas už tai nemoka, dirbame vos ne už dyką, o už papildomas valandas turi mokėti 1,5 karto daugiau.
Dar susigalvojo savaitgaliais medicinines dėžes tampyti, išvežinėti... Galvojama ne apie tai, kaip krūvį mažinti, o tik dar kraunama, mes nebepavežame nei morališkai, nei fiziškai“, – pasakojo ilgametę darbo patirtį slaugoje turinti moteris.
Ligoniai – ypač sunkūs
Nebepakeldama krūvio viena slaugytojo padėjėja šiuo metu yra parašiusi pareiškimą išeiti iš darbo, dar kelios sako ketinančios tą padaryti.
„Dirbti neįmanoma, irgi ruošiuosi išeiti, nes čia yra chaosas, tragedija. Ligonių skyriuje – 50, slaugomų dažniausiai būna apie 30, dalis jų vos juda, juos reikia prižiūrėti, o paskutinę savaitę viena padėjėja tedirba.
Vyrukas vežioja tyrimams, bet jų labai daug, vienas gulinčių vežti negali, nėra kam, o daktarai reikalauja rezultatų. Sunkius pacientus reikia ir apvalyti, jie viską po savimi daro, o ar viena padėjėja suspės?
Naktį atėjusioms į darbą dar tenka pabaigti dirbusiųjų dieną darbą. Dalies žmonių svoris milžiniškas, pabandykite paversti... Išties darbuotojų kaita didžiulė – būna, ateina, dieną pabūna ir bėga iš čia. Jau ne kartą reikalavome, kad mokėtų daugiau pinigų, ne pirmas susirinkimas, vis sako „žiūrėsim“ ir tuo pasibaigia...“, – kalbėjo dar viena anonime norėjusi likti moteris.
Medikės teigė, kad darbą taip pat ruošiasi palikti ir Vidaus ligų skyriaus vedėja, kas kelia dar didesnį nerimą dėl darbinės aplinkos.
Ligoninė: susirinkimas jau yra suplanuotas
Paprašyta pakomentuoti situaciją LSMU Kauno ligoninė patvirtino tiek sulaukusi vienos konkrečios darbuotojos skundo, tiek kitų skyriaus darbuotojų nepasitenkinimo. Tačiau apie jį esą sužinota tik situacija pradėjus domėtis žurnalistams.
„Ligoninėje netoleruojame jokių mobingo ar nepagarbaus elgesio apraiškų. Mūsų tikslas – užtikrinti saugią, pagarbią ir bendradarbiavimu grįstą darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi įvertintas, o pacientai – tinkamai prižiūrimi. Todėl į visus tokio pobūdžio nusiskundimus reaguojame labai rimtai ir imamės priemonių, kad situacijos būtų objektyviai ištirtos ir sprendžiamos.
Pasak ligoninės, slaugos personalo trūkumas jaučiamas visos šalies mastu.
Dėl minimos darbuotojos skundas gautas rugsėjo 5 d. Jį galėsime išnagrinėti tik tada, kai ji grįš iš atostogų. Taip pat tik po to, kai gavome jūsų užklausą, darbuotojai išsakė poreikį susitikti su vadovybe ir aptarti skyriaus veiklos klausimus. Vertiname skyriaus personalo norą kalbėtis atvirai – tai tiesiausias kelias ieškant sprendimų“, – rašoma ligoninės atsiųstame komentare.
Gydymo įstaiga taip pat teigė, kad jau yra suplanuotas bendras darbuotojų ir administracijos susirinkimas, kurio metu bus nagrinėjamos iškilusios problemos. Darbuotojams taip pat bus pasiūlyta psichologo pagalba.
Didesnis krūvis – tik savo noru
Ligoninė nurodė, kad šiuo metu skyriuje iš viso (darbuotojai dirba pamainomis) užimta 12 bendrosios praktikos slaugytojo ir 8 slaugytojo padėjėjo etatai. Taip pat atlikti įvairias užduotis padeda pagalbiniai darbuotojai, savanoriai.
Tiesa, paklausta, ar turimas slaugos darbuotojų kiekis atitinka numatytas normas pagal lovų skaičių, įstaiga neatsakė.
Be to, ligoninė tvirtino, kad, lyginant pernai metų ir šių metų pusmečius, darbuotojų kaita skyriuje nėra reikšmingai didesnė:
„Išėjo vienu žmogumi daugiau, o dalis išėjusių darbuotojų dirbo pagal terminuotas sutartis. Darbuotojai, kolegų ilgalaikio nedarbingumo, atostogų metu ar ieškant pamainos išėjusiam darbuotojui, gali pavaduoti juos ir/ar dirbti didesniu krūviu. Tam būtinas darbuotojų sutikimas, o už darbą mokamas papildomas atlygis“, – pažymima ligoninės atsakyme.
Paklausta, ar ką tik baigiantis rugpjūčiui buvo atleista slaugytojo padėjėja, dirbusi vos mėnesį, įstaiga savo ruožtu nurodė, kad jau rugsėjo mėnesį buvo atleista šio skyriaus darbuotoja dėl pasibaigusio terminuotos darbo sutarties termino.
Slaugytojų trūksta, tad turi galimybę rinktis
Gydymo įstaiga kartu atkreipė dėmesį, kad slaugos personalo trūkumas jaučiamas visos šalies mastu.
„Tad slaugytojai ir jų padėjėjai turi daug galimybių rinktis, su kokio pobūdžio pacientais norėtų dirbti. Darbas vidaus ligų skyriuose dėl gydomų pacientų pobūdžio ir slaugos poreikio reikalauja ypatingo slaugos personalo įsitraukimo. Todėl diegiame sprendimus, lengvinančius slaugos personalo darbą: skyriuje atnaujintos lovos, slaugos priemonės, įrengtas manipuliacijų kabinetas, kad pacientų nereikėtų papildomai transportuoti tyrimams.
Ligoninė taip pat stengiasi aktyviai pritraukti naujų darbuotojų: įvairiais kanalais platina darbo skelbimus, bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, dalyvauja karjeros dienose. Ligoninėje daugėja atliekančių slaugos praktiką studentų.
Taip pat daug naudų slaugytojams numatyta ir kolektyvinėje sutartyje: didesnis apmokėjimas už išsilavinimą, skiriamos papildomos poilsio dienos, papildomai apmokama už mokymosi atostogas. Darbuotojams yra skiriamas konkretus piniginis krepšelis kvalifikacijai kelti ir kt.“ – komentavo LSMU Kauno ligoninė.