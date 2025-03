Piešia labai niūrią prognozę: jei niekas nesikeis, ligoninėse trūks tūkstančių specialistų

Vertindama tokius Vyriausybės ketinimus Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) vadovė Aušra Volodkaitė vylėsi, kad tai tik būtų įgyvendinta. Kita vertus, ji akcentavo, kad realybėje slaugytojų trūksta kur kas daugiau.

„Labai norėčiau, kad tai įvyktų, nes tikrai slaugytojų trūksta ne tik didmiesčiuose, bet ypač regionuose. Tačiau tam reikėtų labai konkrečių veiksmų: ne tik paruošti daugiau slaugytojų švietimo institucijose – universitetuose ir kolegijose), bet taip pat sukurti ir patrauklias darbo vietas, stengtis, kad slaugytojai norėtų atvykti į regionus ir darbuotis“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ komentavo ji.

Nors jau dabar stokojama tūkstančio slaugytojų, Vyriausybės strateginės analizės centro prognozės dar niūresnės – iki 2032 metų Lietuvoje trūks beveik 5 tūkstančių bendrosios praktikos slaugytojų.

Slaugytojų trūksta gerokai daugiau

Paklausta, galbūt žinanti, kodėl pasirinktas būtent toks skaičius – 500, o ne 300 ar tūkstantis slaugytojų, pašnekovė svarstė, kad tai turbūt būtų pradinis įvardijimas. Pasak pašnekovės, slaugytojų, ypač regionuose, trūksta gerokai daugiau ir tai nėra įvertinta.

„Vertinant ne tik darbo skelbimus, bet ir tai, kokiais krūviais dirba slaugytojai regionuose ir didmiesčiuose, slaugytojų tikrai trūksta. Ir 500 – greičiausiai nusimatytas pradinis skaičius, o paskui tai turėtų tikrai būti iniciatyvos pritraukė gerokai daugiau slaugytojų“, – komentavo A. Volodkaitė.

Pašnekovė teigė, kad jos atstovaujama organizacija pati savo iniciatyva teikė tiek pasiūlymus Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planui, tiek buvo susitikusi su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, tačiau to nepakanka:

„Susitikome tiek su ministre, tiek jos komandos nariais, ir tikrai kalbėjome apie tai, kokie yra slaugytojų lūkesčiai. Tačiau išties reikėtų daugiau iniciatyvų ir pokyčių, kad situacija gerėtų, slaugytojai rinktųsi darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.“

Baigia daug, viešame sektoriuje lieka mažai

Pasiteiravus, kiek esmės turi nusimatytas laikas pritraukti specialistus būtent per 2 metus, A. Volodkaitė svarstė, kad tai vis tik turėtų būti nenutrūkstamas procesas nelaukiant konkrečių datų.

„Manyčiau, kad tiesiog svarbu turėti strategiją ir dėti nuolatines pastangas pritraukti darbuotojus. Nežinau, ar pavyks pateisinti tuos lūkesčius per dvejus metus, bet bent jau turėtų būti nuolatinė sisteminė strategija, kad galėtų pritraukti specialistus į regionus. Nes dabar situacija, švelniai sakant, yra labai sudėtinga“, – kalbėjo LSSO atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad nors paruošiama tikrai nemažai slaugytojų – tą daro net septynios kolegijos ir trys universitetai, bet nemaža dalis specialistų nesirenka darbo viešajame sektoriuje.

„Baigę slaugos studijas darbuotojai nepasirenka ateiti į sveikatos priežiūros įstaigas. Jie renkasi vykti į užsienį, ieško darbo kitose institucijose, grožio sektoriuje. Ir tie, kurie nori dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, tikrai sulaukia daug pasiūlymų jau paskutiniais metais, kai atlieka savo praktiką, kai rašo baigiamąjį mokslinį darbą, ir gali rinktis“, – dėstė A. Volodkaitė.

Pasak jos, dirbti viešajame sektoriuje neskubama, nes, kaip minėta, darbo sąlygos yra labai sudėtingos – krūviai yra neadekvatūs atliekamam sudėtingam darbui: „Taigi viešojo sektoriaus įstaigose nėra pakankamai patrauklumo svertų, kad slaugytojos čia ateitų.“

Darbuotojai sparčiai sensta

Pašnekovė sutiko, kad darbo užmokestis didėja, tačiau tai nėra pakankama ir vyksta per lėtai, atsižvelgiant į augančias paslaugų sektoriaus kainas.

„Tikrai visi su tuo susiduriame. Ir jei slaugytojų darbo užmokestis ir padidėjo 10–12 proc., jis visai neatitinka realybės ir slaugytojų lūkesčių. Be to, deja, dažnai įstaigose jis padidėja tik 5–7 proc., taigi nesulaukiama to pažadėto didėjimo.

Be to, reikia turėti omenyje, kad slaugytojų bendruomenėse sensta, išeina pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai, kurie tikrai atidirba nemažai metų, o naujų tiesiog nėra, jauni darbuotojai neateina.

Jeigu įstaiga netenka vieno ar kelių darbuotojų, neateina jauni, tiems, kurie lieka, darbo krūvis padidėja, bet ne visuomet už darbą su didesniu pacientų skaičiumi netgi atlyginama“, – dėstė A. Volodkaitė.

Paklausta, ar tokie skelbiami ambicingi tikslai pritraukti net 500 slaugytojų į regionus gali paskatinti daugiau žmonių rinktis šią specialybę, pašnekovė akcentavo, kad studijuojančių šiaip pakanka, svarbiausia yra gerinti darbo sąlygas.

„Slaugos studijas žmonės tikrai renkasi, nes žino, kad slaugytojų trūksta, jie niekuomet nebus be darbo, jie nori padėti žmonėms. Bet kai ateina į įstaigą, susiduria su realybe, mato koks darbo krūvis, koks tikrai neadekvatus darbo užmokestis ir kaip iš tikrųjų yra sunku dirbti kartais net prie geriausių norų“, – konstatavo ji.

Nelaiko lygiaverčiais komandos nariais

Be to, ji apgailestaudama pridūrė, kad slaugytojo profesija dar ne visuomet sulaukia deramos pagarbos ir įvertinimo, į slaugytoją dažnai žiūrima kaip į pagalbinį darbuotoją, o ne į tą, kuris atlieka esminį svarbų darbą ir yra lygiavertis komandos narys.

„Tai taip pat labai atima motyvaciją. Nes turime palyginimų su užsienio šalimis, kai užsienyje padirbę slaugytojai pasakoja, kad ten ši profesija yra labai gerbiama, vertinama. Mūsų šalyje ji dar nesulaukė deramo dėmesio.

Norisi, kad Vyriausybės politika būtų nukreipta tiek į slaugytojų sąlygų gerinimą, tiek į patį vertinimą, kad slaugytojas yra tikrai lygiavertis komandos narys ir gali daug padėti paciento sveikatos priežiūroje. Ir, be abejo, finansinis įvertinimas, darbo sąlygos, emocinio streso mažinimas – tai yra labai svarbūs veiksniai, kuriuos reikėtų išspręsti“, – pabrėžė A. Volodkaitė.

Jos nuomone, nors pritraukti 500 slaugytojų – ambicingas tikslas, toks ir turėtų būti: „Dabar labai svarbu, kokios pastangos bus dedamos ir kaip stengiamasi tai įgyvendinti. Nes gražūs žodžiai dokumentuose, bet visada svarbu, kaip bus siekiama tai įgyvendinti.“