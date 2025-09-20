Kalba apie naują mokestį gaisrų prevencijai: nusitaikė į vienkartines el. cigaretes

Valdantieji nesutaria, ar vertėtų joms įvesti depozito mokestį.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Rugsėjo 10 d. liepsnojo Lapių sąvartynas Kauno rajone. Specialistai praneša, kad gaisras apėmė maždaug 50 kvadratinių metrų plotą. Panašu, kad gaisrai sąvartynuose ir perdirbimo gamyklose jau tapo nauja realybe. Specialistai kelia įvairias versijas, tačiau viena dažniausiai akcentuojamų – netinkamai išmetamos ir tvarkomos ličio baterijos, kurios, kai perkaista, sušlampa arba fiziškai yra pažeidžiamos, gali sprogti ir sukelti nevaldomus gaisrus.
„Baterijų gaisrai yra ypatingi tuo, kad joms nereikia deguonies degti. Jie kyla labai greitai, aukštos temperatūros ir uždega viską aplinkui“, – pasakoja Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis.
Primename, kad surūkius elektroninę vienkartinę cigaretę, dar vadinamą „veipu“, ją derėtų išmesti į elektronikos atliekų konteinerį, nes joje yra įmontuota ličio baterija.
Problema didesnė, nei atrodo
Deja, dažniausiai žmonės jas išmėto tiesiog bet kur.
„Gyventojai ne visada žino arba nori tą daryti tinkamai ir atiduoti į būtent tokias vietas, kur turėtų būti elektroninės cigaretės“, – komentuoja Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė.
Ir visgi, pasak specialistų, ši problema kur kas didesnė, nei gali pasirodyti. Skirtingai nei kitos elektronikos atliekos, „veipai“ išsiskiria savo dydžiu, yra mažiau pastebimi ir labai lengvai pažeidžiami.
„Veipukai“, taip, jie yra vieni iš pavojingiausių, nes jie yra maži, nepastebimi, jų yra daug“, – sako A. Skinulis.
V. Masalienė tvirtina, kad atsakomybę už tokias atliekas turėtų prisiimti jų pardavėjai.
„Jeigu importuotojams būtų numatyta užduotis, atsakomybė ir sankcijos už jos neįvykdymą, tai tiek platinančios elektronines cigaretes įmonės, tiek importuojančios, jos būtų suinteresuotos surinkti tokias atliekas“, – teigia V. Masalienė.
Aplinkos ministerijoje pasigirdo siūlymas Seime apsvarstyti depozito mokestį vienkartinėms elektroninėms cigaretėms. Tokiam siūlymui pritaria ir dalis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių. Svarsto, kad mokestis galėtų būti 2–3 eurai.
„Tai yra būtent tas produktas, kuriam galėtų, tinkamai sudėliojus kainodarą, pridėjus tam tikrus pinigus prie kainos, tam, kad žmogus būtų motyvuotas grąžinti tą „veipuką“, tikrai galėtų veikti“, – sako komiteto narė Aistė Gedvilienė.
Visgi Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nuomonė dėl depozito sistemos nėra vieninga. Komiteto pirmininkas Linas Jonauskas aiškina, kad tokią sistemą įvesti per brangu, o galiausiai depozitas turėtų būti toks didelis, kad gyventojai rinktųsi nelegaliai parsisiųsti elektronines cigaretes iš užsienio ir jas toliau mes į šiukšliadėžes.
„Galim visas atliekas, kokios tiktai egzistuoja, nuo statybinio laužo, padangų ir taip toliau, sukišinėti, bandyti sukišinėti į depozito sistemą. Tačiau tai kainuos labai daug pinigų. Ir visa ta suma atliekų tvarkymo kris gyventojams ant pečių“, – komentuoja L. Jonauskas.
Aplinkos ministerija Seimui siūlymą dėl depozito mokesčio žada nešti jau netrukus. Grupė parlamentarų šį rudenį žada Seimui siūlyti ir kitą įstatymo projektą – visiškai uždrausti vienkartinių elektroninių cigarečių pardavimą Lietuvoje.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.