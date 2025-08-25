Lenkijoje sudužo nedidelis lėktuvas: žuvo 2 žmonės

Avarija įvyko netoli gyvenamųjų namų. Preliminariais duomenimis, lėktuvas nukrito privačioje teritorijoje ir užsidegė.
Žuvo 2 žmonės
Du salone buvę žmonės žuvo. Gaisrininkai turėjo užgesinti kilusį gaisrą ir išlaisvinti kabinoje įstrigusias aukas.
Į įvykio vietą buvo atsiųstos kelios valstybinės ir savanoriškos gaisrinės pajėgos. Įvykio tyrimas perduotas policijai ir prokuratūrai.
