TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sudužo nedidelis lėktuvas: žuvo 2 žmonės

2025-08-25 15:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 15:12

Lenkijoje, pirmadienį, rugpjūčio 25 d., per lengvojo lėktuvo avariją žuvo du žmonės, rašo „Europeiskaja pravda“.

Lenkijoje sudužo nedidelis lėktuvas: žuvo 2 žmonės (nuotr. Twitter)

Avarija įvyko netoli gyvenamųjų namų. Preliminariais duomenimis, lėktuvas nukrito privačioje teritorijoje ir užsidegė.

0

Avarija įvyko netoli gyvenamųjų namų. Preliminariais duomenimis, lėktuvas nukrito privačioje teritorijoje ir užsidegė.

Žuvo 2 žmonės

Du salone buvę žmonės žuvo. Gaisrininkai turėjo užgesinti kilusį gaisrą ir išlaisvinti kabinoje įstrigusias aukas.

Į įvykio vietą buvo atsiųstos kelios valstybinės ir savanoriškos gaisrinės pajėgos. Įvykio tyrimas perduotas policijai ir prokuratūrai.

