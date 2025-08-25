Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Sankt Peterburgą skridęs keleivinis lėktuvas dėl dronų atakos leidosi Taline

2025-08-25 10:49 / šaltinis: BNS
2025-08-25 10:49

Egipto privačios bendrovės lėktuvas, kuriuo skrido rusų turistai, sekmadienio rytą kelioms valandoms buvo nusileidęs Taline, nes dėl dronų atakos buvo uždarytas Sankt Peterburgo oro uostas, pranešė laikraštis „Tartu Postimees“.

Talino oro uostas (nuotr. Vida Press)

Egipto privačios bendrovės lėktuvas, kuriuo skrido rusų turistai, sekmadienio rytą kelioms valandoms buvo nusileidęs Taline, nes dėl dronų atakos buvo uždarytas Sankt Peterburgo oro uostas, pranešė laikraštis „Tartu Postimees“.

0

Talino oro uosto komunikacijos ir rinkodaros vadovė Margot Holts dienraščiui pranešė, kad oro linijų bendrovės „AlMasria Universal Airlines“ lėktuvas skrido iš Šarm aš Šeicho į Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostą, bet 5 val. 33 min. (vietos ir Lietuvos laiku) priverstinai nusileido Taline.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lėktuvas buvo nukreiptas į Taliną, nes negalėjo nusileisti paskirties vietoje dėl laikinai uždaryto Pulkovo oro uosto“, – pridūrė M. Holts. 

Lėktuvas kiek po 11 val. pratęsė kelionę Sankt Peterburgo link. Pasak M. Holts, keleiviams ir įgulos nariams nebuvo leista išlipti Talino oro uoste.

Naktį į sekmadienį Ukrainos dronai atakavo dujų terminalą Rusijos Leningrado srityje ir naftos perdirbimo gamyklą Samaros srityje. Dėl to buvo uždarytas Pulkovo oro uostas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)
Ciniškas Lavrovo pareiškimas: „Mes niekada nesame puolę civilių“ (62)
Petraeusas įvardijo pagrindinę kliūtį taikai (nuotr. SCANPIX)
Petraeusas įvardijo pagrindinę kliūtį taikai
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis sulaukė išskirtinio laiško iš Lenkijos prezidento (58)
Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Derybose dėl Ukrainos – itin grėsminga idėja: perspėja, kuo tai gali baigtis (32)

