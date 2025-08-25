Į Sankt Peterburgą skridęs keleivinis lėktuvas dėl dronų atakos leidosi Taline

Talino oro uosto komunikacijos ir rinkodaros vadovė Margot Holts dienraščiui pranešė, kad oro linijų bendrovės „AlMasria Universal Airlines“ lėktuvas skrido iš Šarm aš Šeicho į Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostą, bet 5 val. 33 min. (vietos ir Lietuvos laiku) priverstinai nusileido Taline.
„Lėktuvas buvo nukreiptas į Taliną, nes negalėjo nusileisti paskirties vietoje dėl laikinai uždaryto Pulkovo oro uosto“, – pridūrė M. Holts.
Lėktuvas kiek po 11 val. pratęsė kelionę Sankt Peterburgo link. Pasak M. Holts, keleiviams ir įgulos nariams nebuvo leista išlipti Talino oro uoste.
Naktį į sekmadienį Ukrainos dronai atakavo dujų terminalą Rusijos Leningrado srityje ir naftos perdirbimo gamyklą Samaros srityje. Dėl to buvo uždarytas Pulkovo oro uostas.
