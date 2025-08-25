Lenkijoje pradėjo veikti „Ignitis renewables“ vėjo parkas

Pietų Lenkijoje, Opolės vaivadijoje, esantį parką sudaro 38 vėjo elektrinės „Nordex“. Skaičiuojama, kad Silezijos vėjo parkas II elektra užtikrins apie 177 tūkst. namų ūkių metinį poreikį.
„Silezijos vėjo parkas yra svarbi mūsų žaliosios gamybos portfelio dalis. Kiekvienas tokio masto projektas priartina mus prie strateginio tikslo – iki 2030 metų pasiekti 4–5 gigavatus (GW) veikiančių žaliųjų pajėgumų“, – pranešime cituojamas „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Skaičiuojama, kad bendros investicijos į visą vėjo parką, įskaitant įsigijimo kainą ir statybos išlaidas, turėtų siekti iki 240 mln. eurų.
