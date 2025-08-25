Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lenkijoje pradėjo veikti „Ignitis renewables“ vėjo parkas

2025-08-25 09:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 09:30

Vėjo energija BNS Foto

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupės“  žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ Lenkijoje pradėjo 137 megavatų (MW) Silezijos vėjo parko II komercinę veiklą.

0

Pietų Lenkijoje, Opolės vaivadijoje, esantį parką sudaro 38 vėjo elektrinės „Nordex“. Skaičiuojama, kad Silezijos vėjo parkas II elektra užtikrins apie 177 tūkst. namų ūkių metinį poreikį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Silezijos vėjo parkas yra svarbi mūsų žaliosios gamybos portfelio dalis. Kiekvienas tokio masto projektas priartina mus prie strateginio tikslo – iki 2030 metų pasiekti 4–5 gigavatus (GW) veikiančių žaliųjų pajėgumų“, – pranešime cituojamas „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Skaičiuojama, kad bendros investicijos į visą vėjo parką, įskaitant įsigijimo kainą ir statybos išlaidas, turėtų siekti iki 240 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

