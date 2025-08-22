NATO palaiko ryšį su Lenkija dėl incidento, susijusio su bepiločiu orlaiviu

Jis bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė, kad NATO glaudžiai bendradarbiauja su Lenkija, tačiau detalių neatskleidė. Aljanso vadovas pridūrė, kad Lenkija turėtų kaip nors sureaguoti į naujausią incidentą, kurį NATO atidžiai stebi.
Minimas bepilotis orlaivis antradienio naktį sudužo ir sprogo kukūrūzų lauke netoli Osinų kaimo, buvo apgadinti netoliese esantys namai. Tyrėjai surinko įrodymus, kuriuos dabar analizuos ekspertai. Pasak prokuratūros, bepilotis orlaivis į Lenkijos oro erdvę greičiausiai įskrido iš Baltarusijos.
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas trečiadienį patvirtino, kad tai tikriausiai buvo Rusijos bepilotis orlaivis, ir apibūdino šį įvykį kaip provokaciją, kurios buvo imtasi tokiu metu, kai vyksta tarptautinės derybos dėl taikos Ukrainoje.
