Pietų Korėjos žiniasklaida: Lenkija taps Europos tankų K2 gamybos centru

Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad antroji vykdomoji sutartis su Lenkija, kurios vertė siekia 6,5 mlrd. JAV dolerių, apima ne tik 180 tankų K2 tiekimą, bet ir technologijų perdavimą bei gamybą vietoje.
Pirmosios trys mašinos bus pagamintos Pietų Korėjoje, bet kitos bus surenkamos Lenkijoje. Tankus gamins bendrovė „Bumar“, Lenkijos ginklų grupės (PGZ) dukterinė įmonė.
„Hyundai Rotem“ teigimu, šis sandoris leis Lenkijai užsitikrinti gamybos pajėgumus ir nepertraukiamai aprūpinti savo ginkluotąsias pajėgas. Lenkija taip pat gali tapti tolesnio K2 eksporto į Europą ir kitus regionus bazė.
Tikimasi, kad lenkiškoje tanko versijoje bus įrengtos papildomos sistemos, tokios kaip aktyvioji apsauga ir kovos su dronais technologijos, įdiegtos vidaus modifikacijos, pritaikytos Lenkijos kareivių poreikiams.
