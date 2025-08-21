Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pietų Korėjos žiniasklaida: Lenkija taps Europos tankų K2 gamybos centru

2025-08-21 19:14 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 19:14

Lenkija pradės gaminti tankus K2, naudodama Pietų Korėjos technologijas ir įrangą. Tikimasi, kad šis žingsnis paspartins eksportą ir bus žengtas po Varšuvos ir Seulo pasirašytų susitarimų dėl tankų tiekimo. 

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad antroji vykdomoji sutartis su Lenkija, kurios vertė siekia 6,5 ​​mlrd. JAV dolerių, apima ne tik 180 tankų K2 tiekimą, bet ir technologijų perdavimą bei gamybą vietoje. 

Pirmosios trys mašinos bus pagamintos Pietų Korėjoje, bet kitos bus surenkamos Lenkijoje. Tankus gamins bendrovė „Bumar“, Lenkijos ginklų grupės (PGZ) dukterinė įmonė. 

„Hyundai Rotem“ teigimu, šis sandoris leis Lenkijai užsitikrinti gamybos pajėgumus ir nepertraukiamai aprūpinti savo ginkluotąsias pajėgas. Lenkija taip pat gali tapti tolesnio K2 eksporto į Europą ir kitus regionus bazė. 

Tikimasi, kad lenkiškoje tanko versijoje bus įrengtos papildomos sistemos, tokios kaip aktyvioji apsauga ir kovos su dronais technologijos, įdiegtos vidaus modifikacijos, pritaikytos Lenkijos kareivių poreikiams. 

