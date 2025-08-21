Lenkijoje atlyginimų augimas per metus sulėtėjo iki 7,6 proc.

Vidutinis paskaičiuotas mėnesio atlyginimas Lenkijos verslo sektoriuje praėjusį mėnesį buvo 8906 zlotai (2096 eurai pagal dabartinį oficialų zloto kursą).
Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių sumenko 0,9 procento.
Šie statistiniai duomenys apima įmones, turinčias ne mažiau kaip 10 darbuotojų, ir neatspindi atlyginimų tokiuose sektoriuose kaip viešasis administravimas, švietimas, sveikatos apsauga ar socialinė rūpyba.
GUS duomenimis, metų (12-os mėnesių) infliacija Lenkijoje liepą sulėtėjo iki 3,1 procento.
