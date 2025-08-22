Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

NATO ir JAV imsis užtikrinti Ukrainos saugumą, kad Rusija daugiau niekada nepultų

2025-08-22 15:34 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 15:34

NATO vadovas Markas Rutte pareiškė, kad Aljansas kartu su JAV dalyvaus užtikrinant Ukrainos saugumą. Pasak jo, šios garantijos turėtų tapti papildomu saugumo lygmeniu po šalies ginkluotųjų pajėgų stiprinimo.

NATO ir JAV imsis užtikrinti Ukrainos saugumą, kad Rusija daugiau niekada nepultų (nuotr. SCANPIX)

NATO vadovas Markas Rutte pareiškė, kad Aljansas kartu su JAV dalyvaus užtikrinant Ukrainos saugumą. Pasak jo, šios garantijos turėtų tapti papildomu saugumo lygmeniu po šalies ginkluotųjų pajėgų stiprinimo.

4

M. Rutte tai apibūdino kaip „antrąjį lygmenį“ po šalies ginkluotųjų pajėgų stiprinimo.

Per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pastarasis pasiūlė, kad saugumo garantijos turėtų būti struktūrizuotos panašiai kaip NATO sutarties 5-asis straipsnis, rašo „Sky News“.

Pagal šį straipsnį, puolimas prieš vieną narę laikomas puolimu prieš visas.

Siekia užtikrinti, kad Rusija niekada daugiau nepuls

M. Rutte pabrėžė saugumo garantijų srityje vykdomo bendradarbiavimo svarbą, siekiant tokio lygio, kuris užtikrintų, jog Rusija niekada daugiau nepuls.

