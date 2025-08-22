NATO ir JAV imsis užtikrinti Ukrainos saugumą, kad Rusija daugiau niekada nepultų

M. Rutte tai apibūdino kaip „antrąjį lygmenį“ po šalies ginkluotųjų pajėgų stiprinimo.
Per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pastarasis pasiūlė, kad saugumo garantijos turėtų būti struktūrizuotos panašiai kaip NATO sutarties 5-asis straipsnis, rašo „Sky News“.
Pagal šį straipsnį, puolimas prieš vieną narę laikomas puolimu prieš visas.
Siekia užtikrinti, kad Rusija niekada daugiau nepuls
M. Rutte pabrėžė saugumo garantijų srityje vykdomo bendradarbiavimo svarbą, siekiant tokio lygio, kuris užtikrintų, jog Rusija niekada daugiau nepuls.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!