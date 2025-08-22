Zelenskis neabejoja: šiandien tik vienas žmogus gali sustabdyti Putiną

Apie tai valstybės vadovas pranešė per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Rusai smogė Zaporižios rajonui (nuotr. Telegram)
„Trumpas yra vienintelis žmogus, kuris gali sustabdyti Putiną“
„Turėjau ilgą pokalbį su prezidentu Trumpu ir mes susitarėme, kaip galėtų vykti diplomatiniai procesai. Mes neturime jokių susitarimų su rusais. Mes susitarėme su prezidentu Trumpu, ir jis yra vienintelis žmogus, kuris šiandien gali sustabdyti Putiną. Mano nuomone“, – sakė V. Zelenskis.
