TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis neabejoja: šiandien tik vienas žmogus gali sustabdyti Putiną

2025-08-22 15:13 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 15:13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidentą Donaldą Trumpą laiko vieninteliu žmogumi, galinčiu sustabdyti karą ir Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną, praneša „Ukrinform“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Apie tai valstybės vadovas pranešė per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.

7

Apie tai valstybės vadovas pranešė per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Trumpas yra vienintelis žmogus, kuris gali sustabdyti Putiną“

„Turėjau ilgą pokalbį su prezidentu Trumpu ir mes susitarėme, kaip galėtų vykti diplomatiniai procesai. Mes neturime jokių susitarimų su rusais. Mes susitarėme su prezidentu Trumpu, ir jis yra vienintelis žmogus, kuris šiandien gali sustabdyti Putiną. Mano nuomone“, – sakė V. Zelenskis.

