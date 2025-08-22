Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: „Valstiečių“ pasirinkimas jungtis prie koalicijos – logiškas ir nuoseklus

2025-08-22 20:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 20:31

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) nusprendus prisijungti prie koalicijos, valdančiųjų socialdemokratų laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad toks sprendimas yra logiškas ir nuoseklus. 

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) nusprendus prisijungti prie koalicijos, valdančiųjų socialdemokratų laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad toks sprendimas yra logiškas ir nuoseklus. 

1

„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos priimtas sprendimas yra logiškas ir nuoseklus. Sveikiname jį ir išreiškiame lūkestį, kad bendras darbas būsimoje koalicijoje bus konstruktyvus ir rezultatyvus, stiprins valstybę ir atlieps žmonių lūkesčius“, – Eltai perduotame komentare teigė M. Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, artimiausiu metu tikimasi pasirašyti koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“.

„Tikimės, kad artimiausiomis dienomis suderinsime koalicijos sutartį ir ją pasirašysime, taip užtikrindami tvirtą pagrindą sklandžiai ir veiksmingai koalicijos veiklai“, – dėstė socialdemokratas.

Tuo metu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinėje grupėje esanti Rasa Budbergytė patikino, kad koalicinė sutartis galėtų būti pasirašyta jau pirmadienį. 

Žemaitaitis dėkoja „valstiečiams“ 

Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dėkoja „valstiečiams“ už sprendimą jungtis prie koalicijos.

„Po ilgų diskusijų, bei noro valstybei kelti sumaištį, koalicija suformuota! Svarbu, kad darbai ir tikslai būtų tęsiami! Ačiū Jums!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Žemaitaitis. 

LVŽS taryba penktadienio vakarą nusprendė prisijungti prie socialdemokratų ir „aušriečių“ koalicijos.

Pastarąją savaitę potencialūs koalicijos partneriai kelis kartus ėjo derėtis dėl galimo bendro darbo valdančiojoje daugumoje. 

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

LSDP sudarius koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

