„Valstiečiai“ apsisprendė: jungsis prie valdančiosios koalicijos

„Taryba priėmė tokį sprendimą – dalyvauti koalicijoje. Absoliuti dauguma palaikė. Ne visi, buvo keli kolegos, kurie balsavo prieš. Vyko atvira, normali diskusija ir apie rizikas, ir apie įsipareigojimus, ir apie tai, ką pavyko, ko nepavyko suderėti“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Derybinė grupė nėra laiminga, nes kai negali visko suderėti – nėra didelės laimės. Tačiau kolegoms to užteko, įvertino kaip pakankamą pasiekimą, pakankamą pažangą derybose ir balsavo už. Labai džiaugiuosi, kad vyko demokratiškai, visi, kas norėjo galėjo pasakyti nuomonę“, – akcentavo jis.
Po tarybos posėdžio, LVŽS derybinės grupės narys Dainius Gaižauskas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, jog jis nepritarė siūlymui jungtis prie koalicijos.
„LVŽS taryba nubalsavo už dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje. Aš balsavau prieš“, – akcentavo jis.
Pastarąją savaitę potencialūs koalicijos partneriai kelis kartus ėjo derėtis dėl galimo bendro darbo valdančiojoje daugumoje.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
LSDP sudarius koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
