Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
65
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Valstiečiai“ apsisprendė: jungsis prie valdančiosios koalicijos

2025-08-22 19:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 19:37

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba priėmė sprendimą prisijungti prie socialdemokratų ir „aušriečių“ valdančiosios koalicijos, sako partijos pirmininkas Aurelijus Veryga. Visgi, pasak jo, sprendimas taryboje priimtas nevienbalsiai. 

Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba priėmė sprendimą prisijungti prie socialdemokratų ir „aušriečių“ valdančiosios koalicijos, sako partijos pirmininkas Aurelijus Veryga. Visgi, pasak jo, sprendimas taryboje priimtas nevienbalsiai. 

REKLAMA
65

„Taryba priėmė tokį sprendimą – dalyvauti koalicijoje. Absoliuti dauguma palaikė. Ne visi, buvo keli kolegos, kurie balsavo prieš. Vyko atvira, normali diskusija ir apie rizikas, ir apie įsipareigojimus, ir apie tai, ką pavyko, ko nepavyko suderėti“, – Eltai teigė A. Veryga. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Derybinė grupė nėra laiminga, nes kai negali visko suderėti – nėra didelės laimės. Tačiau kolegoms to užteko, įvertino kaip pakankamą pasiekimą, pakankamą pažangą derybose ir balsavo už. Labai džiaugiuosi, kad vyko demokratiškai, visi, kas norėjo galėjo pasakyti nuomonę“, – akcentavo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Po tarybos posėdžio, LVŽS derybinės grupės narys Dainius Gaižauskas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, jog jis nepritarė siūlymui jungtis prie koalicijos.

REKLAMA

„LVŽS taryba nubalsavo už dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje. Aš balsavau prieš“, – akcentavo jis.  

Pastarąją savaitę potencialūs koalicijos partneriai kelis kartus ėjo derėtis dėl galimo bendro darbo valdančiojoje daugumoje. 

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

LSDP sudarius koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
taigi
taigi
2025-08-22 19:46
pasimaive del vaizdo o is tikruju net apsimyzo is dziaugsmo,kai juos pakviete
Atsakyti
Laimutė S.
Laimutė S.
2025-08-22 19:51
Sužlugo liberastų + konservų planai su jų pašluoste Skverneliu - sužlugdyti daugumos žmonių išrinktą Valdžią
Atsakyti
kvailas klausimas
kvailas klausimas
2025-08-22 19:44
Senas armenas is Maskvos tieke labai pigias trasas Karbauskiui,vertybes sutampa
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (65)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų