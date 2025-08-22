Veryga įvertino derybas dėl koalicijos: didelių šypsenų mūsų veiduose nematote

„Taryba ir taip, ir taip gali pasakyti. Aš tikrai nieko negaliu nuspėti dabar“, – į klausimą, ar gali būti, kad „valstiečiai“ koalicinės sutarties nepasirašinės, atsakė A. Veryga.
„Mūsų veiduose turbūt didelių šypsenų veiduose nematote mus išeinant po derybų. Reiškia, nesame mes labai laimingi. Bet koks tas laimės indeksas, vertins tik taryba“, – po susitikimo sakė jis.
Pasak jo, partijos taryba derybų rezultatus ketina aptarti dar penktadienio pavakarę.
Anot LVŽS pirmininko, grįžti į trišalį derybų formatą prasmės greičiausiai nebebus.
„Turime jau, ką turime, matyt, grįžti čia kažkokių prasmių nebebus. Tai dabar jau su tuo, kas yra pasiekta, taryba jau turės galutinį žodį pasakyti – taip ar ne“, – teigė jis.
Visgi A. Veryga pripažįsta, kad penktadienį vykusių trišalių derybų metų „valstiečiams“ pavyko išsiderėti daugiau.
„Sakyčiau, kad tikrai taip“, – patikino „valstiečių“ pirmininkas.
Tačiau politikas detalių, dėl ko pavyko sutarti, nenorėjo atskleisti. A. Verygos teigimu, šio susitikimo metu apie postų dalybas kalbėtasi praktiškai nebuvo.
„Kalbėjome dėl pozicijų, bet maksimum kokias 5-10 minučių“, – patikino jis, pažymėdamas, kad daugiausia buvo diskutuota apie programines nuostatas.
Patvirtino, kad vieną ministro portfelį svarstoma atiduoti LLRA-KŠS
A. Veryga taip pat pripažino, kad vieną iš ministrų portfelių yra svarstoma atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
„Kalbamės su partneriais. Natūralu, kad turėsime dalintis atsakomybės sritis. Tai čia yra natūralus dalykas – kadangi dalyvauja frakcijoje ne tik LVŽS, tai, be abejo, kad bus tokia kalba“, – sakė LVŽS lyderis.
Apie tai, kad „valstiečiai“ vieną iš jiems siūlomų ministrų portfelių ketina atiduoti LLRA-KŠS, remdamasis šaltiniais paskelbė portalas Lrt.lt.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
