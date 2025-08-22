Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į trišales derybas dėl koalicijos atvyko laikinasis Vyriausybės vadovas Šadžius

2025-08-22 11:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 11:36

Į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje vykstančias trišales derybas dėl valdančiosios koalicijos atvyko laikinai Vyriausybei vadovaujantis finansų ministras Rimantas Šadžius.

Rimantas Šadžius (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje vykstančias trišales derybas dėl valdančiosios koalicijos atvyko laikinai Vyriausybei vadovaujantis finansų ministras Rimantas Šadžius.

Tiesa, socialdemokratų štabe jis pasirodė jau įpusėjus susitikimui. 

Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis trišalėms deryboms dėl valdančiosios koalicijos, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje penktadienį susirinko pačių socialdemokratų „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ atstovai. Pasak „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, tikimasi, jog galutinį sprendimą pavyks priimti dar šiandien. 

Ketvirtadienį apie derybas dėl koalicijos diskutuota LSDP prezidiume, „Nemuno aušros“ valdyboje bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryboje. Pastaroji nutarė, kad kol kas pasiekti derybų rezultatai nėra pakankami, kad būtų galima pasirašinėti koalicinę sutartį – tačiau nutarta pokalbius su socialdemokratais ir „aušriečiais“ tęsti.

Dar neaišku, kaip bus pasidalinti ministrų portfeliai, postai Seime

Nors vyko jau ne vienas derybinių grupių susitikimas dėl valdančiosios koalicijos sudarymo, kol kas dar nėra aišku, kaip bus paskirstyti atitinkami Ministrų kabineto portfeliai.

Laikinojo LSDP pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.

Derybose dalyvaujančių partijų atstovai taip pat kol kas neatskleidžia, kaip gali keistis koalicinė sutartis, Vyriausybės programa bei būsima Ministrų kabineto veiklos kryptis.

Kol kas neatskleidžiama ir tai, kaip bus pasidalinti postai Seime – parlamento užkulisiuose kalbama, kad Seimo pirmininko pareigos atsidurs socialdemokratų rankose. Į jas veikiausiai bus deleguotas dabartinis parlamento vicepirmininkas Juozas Olekas.

Taip pat vis dar nėra aišku, kas pasirašys naujosios koalicijos sutartį – ją formuojančių partijų lyderiai ar Seimo frakcijų seniūnai. Tiesa, šis klausimas turės būti atsakytas, mat LVŽS derasi dėl visos Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos dalyvavimo valdančiojoje daugumoje. Joje dirba 6 „valstiečiai“, 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai bei du nepartiniai parlamentarai.

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

