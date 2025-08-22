Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Laurynas Kasčiūnas žada konservatorių paramą „protingiems, išmintingiems“ valdančiųjų sprendimams

2025-08-22 08:43 / šaltinis: BNS
2025-08-22 08:43

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Seimo konservatoriai parems naujosios valdančiosios daugumos „protingus, išmintingus sprendimus“.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. Lukas Balandis / BNS, Paulius Peleckis / BNS)

Kita vertus, parlamentaras sako, kad už Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres nebalsuos.

0

Kita vertus, parlamentaras sako, kad už Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres nebalsuos.

„Prieš porą savaičių mes esam pasiūlę kandidatei, kai pasirodė jos pavardė kaip favoritės, galimos premjerės, kad jeigu valdančiojoje koalicijoje nebūtų „Nemuno aušros“, mes būtume pasirengę pritarti jos darbo startui, – Žinių radijui penktadienį sakė L. Kasčiūnas. – Aišku, mes nebūtume prisiėmę atsakomybės už vyriausybės programą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Remsim tikrai protingus, išmintingus sprendimus, reikalingus valstybei. Tikrai remsim, tikrai būsim dalykiški ir nebūsim tokie, kurie tik dėl to, kad mes opozicijoje, nebalsuosim už. Ne, jokiu būdu. Jeigu bus protingi siūlymai, tikrai jie bus paremti“, – kalbėjo konservatorių lyderis.

Šiuo metu dėl koalicijos derasi Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei „Nemuno aušra“. Šios politinės jėgos penktadienį renkasi į antrą derybinį susitikimą.

„Gaila iš esmės, kad dabar turim situaciją, kai Socialdemokratų partija ir, aišku, galimai būsima ministrė pirmininkė, tampa „Nemuno aušros“ įkaite. Akivaizdu, nes jeigu liks dvi koalicijos partnerės su 71 balsu, tai labai išaugs (Remigijaus) Žemaitaičio įtaka ir jo svoris visoj koalicijoje“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

„Jis dabar gražiai šypsos ir žada dalykiškumą ir konstruktyvumą, bet manau, kad netrukus mes pamatysim galbūt ir politinį šantažą dėl vienų ar kitų priežasčių“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, socdemai derybas dėl koalicijos pradėjo iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui.

Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Koalicijos derybos tęsiasi ketvirtadienį prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui pateikus I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.

Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui parlamentarai apsispręs antradienį. Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos. 

Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. 

