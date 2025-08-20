Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Etikos sargai spręs, ar suskiu ir melagiu Skardžių išvadinęs Gentvilas nepažeidė elgesio normų

2025-08-20 06:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 06:19

Trečiadienį posėdžiausianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) nuspręs, ar „Nemuno aušros“ atstovą Artūrą Skardžių išvadinęs suskiu ir melagiu liberalas Eugenijus Gentvilas nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Eugenijus Gentvilas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Eugenijus Gentvilas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) 

0

„Buvo laidoje jo pokalbis su Artūru Skardžiumi, kur E. Gentvilas išvadino A. Skardžių įvairiais epitetais: kvailiu, suskiu melagiu. Dėl šito turime išvadą“, – Eltai sakė komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė, primindama „Lietuvos ryto TV“ laidoje įvykusią politikų diskusiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, birželio pradžioje, valdantiesiems ir opozicijai diskutuojant dėl tuometinio premjero Gintauto Palucko verslui suteiktos lengvatinės ILTE paskolos, įsiplieskė audringas ginčas tarp vieno iš Liberalų sąjūdžio lyderių E. Gentvilo bei „aušriečių“ frakcijai priklausančio A. Skardžiaus. Pastarajam pareiškus, kad Liberalų sąjūdis buvo nuteistas neva už kyšių ėmimą, E. Gentvilas tikino, kad „Nemuno aušros“ narys sako netiesą bei valdančiajai daugumai priklausantį politiką viešai išvadino suskiu ir melagiu.

Dėl tokių liberalo pasisakymų buvo kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Jos nariai birželio pabaigoje dėl šio atvejo nusprendė pradėti tyrimą. 

