TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga atskleidė, kokios ministerijos atiteks „valstiečiams“

2025-08-22 20:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 20:16

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) nusprendus prisijungti prie valdančiosios koalicijos, šios politinės jėgos lyderis Aurelijus Veryga teigia, kad „valstiečių" ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija gaus Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas. 

Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) nusprendus prisijungti prie valdančiosios koalicijos, šios politinės jėgos lyderis Aurelijus Veryga teigia, kad „valstiečių“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija gaus Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas. 

15

„Šiandien nebesifokusavome į kažkokias derybas dėl pozicijų. Tai buvo labiau derybos dėl to, kur mes galėtume kuo daugiau savo programinių dalykų įgyvendinti. Nėra labai didelio džiaugsmo, nes ten, kur mes turime daugiausiai priemonių – socialinėje politikoje ar žemės ūkyje – mes tų ministerijų negavome“, – Eltai teigė A. Veryga. 

„Kalbame apie Ekonomikos ir inovacijų ir Teisingumo ministerijas“, – akcentavo jis. 

Politikas patvirtino, kad kol kas planuojama Teisingumo ministro postą atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovams. Visgi, pasak jo, galutinis sprendimas paaiškės tik formuojant Vyriausybę.

„Yra toks preliminarus aptarimas, bet viskam savas laikas. Kai jau formuosis Vyriausybė (paaiškės – ELTA)“, – dėstė A. Veryga.

LVŽS taryba penktadienio vakarą nusprendė prisijungti prie socialdemokratų ir „aušriečių“ koalicijos.

Pastarąją savaitę potencialūs koalicijos partneriai kelis kartus ėjo derėtis dėl galimo bendro darbo valdančiojoje daugumoje. 

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Pavojus Lietuvai
Pavojus Lietuvai
2025-08-22 20:26
Visos atliekos, politiniai lavonai girskienes,verygos,vegeles,gaižauskai,tomaševskiai ,karbauskai...Nei priešu nereikia,kai tokie šalia randasi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
