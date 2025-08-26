Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

25 šalys sustabdė pašto siuntų pristatymą į JAV dėl muitų

2025-08-26 18:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 18:58

JT pašto agentūra antradienį pranešė, kad 25 šalys nusprendė stabdyti siuntų pristatymą į JAV, nes didėja susirūpinimas dėl prezidento Donaldo Trumpo muitų tarifų galimo poveikio.

Siuntos BNS Foto

JT pašto agentūra antradienį pranešė, kad 25 šalys nusprendė stabdyti siuntų pristatymą į JAV, nes didėja susirūpinimas dėl prezidento Donaldo Trumpo muitų tarifų galimo poveikio.

0

D. Trumpo administracija pareiškė, kad nuo rugpjūčio 29 d. panaikins mokestinę lengvatą mažoms siuntoms, įvežamoms į Jungtines Valstijas.

Dėl šio žingsnio Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Australijos ir kitų šalių pašto tarnybos paskelbė, kad dauguma į JAV siunčiamų siuntų nebebus priimamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JT visuotinė pašto sąjunga (UPU) pareiškė, kad „25 šalių narių „pašto operatoriai... jau informavo, kad sustabdė pašto siuntų išsiuntimą į JAV, nurodydami neaiškumus, susijusius būtent su transporto paslaugomis“.

„Šie sustabdymai galios tol, kol bus gauta papildomos informacijos apie tai, kaip JAV valdžios institucijos įgyvendins (savo pačių paskelbtas) priemones, taip pat apie faktinį reikalaujamų veiklos pokyčių įgyvendinimą“, – sakoma jos pareiškime.

