TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nepaliko jokių pėdsakų: Kim Jong Unas į Kiniją vežėsi savo tualetą

2025-09-04 13:46
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 13:46

Po Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, Šiaurės Korėjos darbuotojai kruopščiai nuvalė visus daiktus, kuriuos lietė Kim Jong Unas. Kaip skelbia „Reuters“, Kim Jong Unas netgi atsivežė į Kiniją savo tualetą.

Kim Jong Unas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Po Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, Šiaurės Korėjos darbuotojai kruopščiai nuvalė visus daiktus, kuriuos lietė Kim Jong Unas. Kaip skelbia „Reuters", Kim Jong Unas netgi atsivežė į Kiniją savo tualetą.

5

Anot leidinio, visa tai yra saugumo priemonės, skirtos kovoti su užsienio šnipais.

Kim Jong Uno ir V. Putino santykiai pristatomi kaip draugiški, tačiau vis tiek buvo imtasi veiksmų, siekiant paslėpti bet kokią informaciją apie Kim Jong Uno sveikatos būklę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putino ir Kim Jong Uno susitikimas vyko daugiau nei dvi valandas.

Po susitikimo su Putinu – nuvalyta kėdė, išnešta stiklinė

Buvo nušveisti kėdės atlošai ir porankiai, taip pat nuvalytas kavos staliukas šalia Kim Jong Uno kėdės. Jo vandens stiklinė taip pat buvo pašalinta.

„Pasibaigus deryboms, Šiaurės Korėjos vadovą lydėję darbuotojai kruopščiai sunaikino visus Kim buvimo pėdsakus“, – sako reporteris.

Kaip ir ankstesnių užsienio kelionių metu, Kim Jong Unas į savo traukinį, kuris jį nuvežė į Pekiną, įsidėjo savo tualetą.

Japonų laikraštis „Nikkei“ skelbia, kad tai buvo daroma tam, kad būtų paslėpta bet kokia informacija apie jo sveikatą.

„Specialus tualetas ir reikalingi šiukšlių maišai, skirti šiukšlėms, atliekoms ir cigarečių nuorūkoms, yra skirti tam, kad užsienio žvalgybos agentūros, net ir draugiškos, negalėtų paimti mėginių ir jų ištirti“, – sako Šiaurės Korėjos reikalų ekspertas Michaelis Maddenas.

„Tai suteiktų informacijos apie bet kokias Kim Jong Un sveikatos problemas. Tai gali būti plaukai ir oda“, – sako jis.

Tokių priemonių Kim Jong Unas yra ėmęsis ir ankstesnių vizitų metu. 2018 m. buvo atvejis, kai kėdė buvo nuvalyta prieš Kim Jong Unui atsisėdant. 2023 m. kėdė be to dar buvo ir patikrinta metalo detektoriumi.

