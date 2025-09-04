Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija: Xi Jinpingas surengs derybas su Kim Jong Unu

2025-09-04 11:26 / šaltinis: BNS
2025-09-04 11:26

Kinija ketvirtadienį paskelbė, kad jos prezidentas Xi Jinpingas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas, atvykęs reto užsienio vizito, surengs derybas ir „apsikeis nuomonėmis“.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

0

„Abu (...) lyderiai surengs derybas ir nuodugniai apsikeis nuomonėmis apie Kinijos ir KLDR (Šiaurės Korėjos) santykius bei abiem rūpimus klausimus“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.

„Kinija nori dirbti su KLDR, kad būtų stiprinamas strateginis bendravimas (...), plečiamas keitimasis valdymo patirtimi“, – sakė jis.

