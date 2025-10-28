Šių miestų gyventojai vėl už šildymą mokės daugiau: kai kur brangs net dešimtadaliu

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Šiauliečiams šiluma beveik dešimtadaliu brangesnė nei prieš metus
Negana to, kad šiauliečiai šiemet mokės daugiau, ir šildymo sezonas prasidėjo nuo pirmųjų spalio dienų, tai yra savaite anksčiau nei pernai. Tad Šiaulių energijos atstovai perspėja gyventojus, kad šiemet už spalį gali sulaukti maždaug vidutiniškai 10 eurų didesnių sąskaitų.
„Įvertinus ilgesnį nei pernai šildymo paslaugos tiekimo laikotarpį, tikėtina žemesnė temperatūra šiemet ir šiek tiek didesnė šilumos kaina. Galime prognozuoti, kad Šiaulių gyventojams, gyvenantiems 50 kv. metrų bute, šilumos kaina gali būti 10 eurų didesnė, palyginti su praeitų metų spalio mėnesiu“, – teigė „Šiaulių energijos“ atstovė Inga Stumbrienė.
Tad gyventojai svarsto, ar vertėjo nuo pat pirmų spalio dienų tiekti šilumą į butus.
„Geriau mokėti negu šalti. Gerai, kad pajungė“, – sakė TV3 Žinių kalbintas šiaulietis.
„Spalio 1 d. dar nebuvo šalta vis tiek“, – kitokios nuomonės dėl per anksti įjungto šildymo buvo kitas šiaulietis.
Vilniečiai mokės brangiau, nors šiluma atpigo
Vilniuje šį šildymo sezoną šiluma dešimtadaliu pigesnė negu pernai, tačiau centralizuotai šilumą miestiečiams tiekianti įmonė skelbia, kad artėjantį lapkritį šilumą pabrangins kone ketvirtadaliu, palyginti su šį mėnesį buvusia kaina, nes padidėjus paklausai šilumą brangiau parduoda nepriklausomi šilumos tiekėjai.
Jei Kauno šilumos tinklai reikšmingai sumažins šilumos kainą, Vilnius iš pigiausio spalį, pretenduoja tapti brangiausiu lapkritį.
„Nepriklausomi šilumos gamintojai siūlė didesnę negu spalį kainą ir pardavė brangesnę. Absoliučiai kiekvieno sezono yra tendencija, kad didėjant šilumos poreikiui, didėja ir kaina. Kaip praeitais, taip ir šiais metais turime lapkričio kainą didesnę negu spalį“, – situaciją pakomentavo „Miesto gijos“ atstovė Rūta Jasiulionienė.
Dėl itin pabrangintos šį sezoną šilumos kauniečiams, dėl ko tarp didmiesčių gyventojų jiems teks mokėti brangiausiai, „Kauno energijos“ įmonei netgi teko aiškintis Seime. Įmonės atstovas aiškina, kad kainą didina buvusios milijoninės investicijos į šilumos ūkį, perkamas aukštesnės kokybės ir brangesnis biokuras, užkeltos nepriklausomų šilumos tiekėjų šilumos kainos.
„Nepriklausomų šilumos gamintojų kainodaros nereguliuojame, spalį brangiau pardavinėjo negu kituose miestuose, lapkritį dinamika pasikeitė, kaina sumažėjusi nepriklausomų šilumos gamintojų, palyginti su Vilniumi, kitais miestais, reikia žiūrėti viso sezono“, – teigė „Kauno energijos“ atstovas Virgilijus Motiejūnas.
Tad Seimo nariai reikalauja įmonę pasitempti.
„Kauno energija dirba pelningai ir turi rezervų sumažinti naštą gyventojams, tik reikia kitokio skaičiavimo metodo, fantazijos ir noro“, – įsitikinęs Seimo komisijos pirmininkas Aidas Gedvilas.
„Spalis buvo gerokai ilgesnis, anksčiau spalį buvo pusė mėnesio šildoma, dabar visas, jei palygins vartotojai spalio šio ir praėjusio sezono sąskaitas, jos bus didesnės“, – aiškino šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius.
Klaipėda ir Panevėžys išlaikė panašią šilumos kainą
Spalio mėnesį nepriklausomų šilumos tiekėjų kaina buvo gerokai didesnė negu prieš metus ir Kauno energijos 20 proc. Tas lėmė suminę kainą spalį didesnę negu kituose miestuose. Po aukciono lapkričio mėnesį bus priešingai – Vilniuje bus didesnės šilumos kainos.
„Žiūrint į ateitį priklauso nuo daugybės faktorių, kuro kainos, ji visada prasidėjus sezonui brangsta, piką pasiekia gruodžio-vasario mėnesiais. Priklauso, ar yra daugiau ilgalaikių, ar trumpalaikių sandorių, kokiomis kainomis biokuras įsigytas, ir kokiomis kainomis parduoda nepriklausomi šilumos tiekėjai“, – kodėl šilumos kaina gali greitai šoktelti aiškino Energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Klaipėdoje ir Panevėžyje šilumos kainos daug stabilesnės, jos kyla palyginti nedaug.
Tačiau visi šilumos vartotojai Lietuvoje jau po dviejų mėnesių sulauks dar vieno šilumos kainų šuolio – 12 proc. šildymas brangs dėl Seimo panaikintos PVM lengvatos.
